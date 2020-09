Untitled Goose Game: Box-Version und kostenloser Koop-Modus

Das Geschnatter wird noch lauter – Nicht nur, dass nun ein kostenloser, lokaler Untitled Goose Game Koop-Modus auf euch ab sofort warten, auch Box-Versionen zum Überraschungshit wurden nun angekündigt: Untitled Goose Game erscheint am 29. September 2020 erstmals als Box für Nintendo Switch und PlayStation 4 im Einzelhandel und auf Amazon.de. Die physischen Versionen wurden zusammen mit dem einzigartigen Vinyl-Soundtrack von iam8bit in Zusammenarbeit mit Panic Inc. und House House und Skybound Games als Vertriebspartner angekündigt. Zeitgleich zur Standard Version wird auch eine exklusive „Lovely Edition“ mit umweltfreundlicher Verpackung aus 100% recyceltem Material erscheinen, die exklusiv über iam8bit.com erhältlich ist.

Und hier ein Video, dass euch zeigt, wie es abläuft, wenn zwei wild gewordene Gänse für ordentlich Stress sorgen – viel Spaß damit!