Until Dawn kommt demnächst auf PC und PS5-Konsolen heraus

Sony Interactive Entertainment plant Berichten zufolge, den Horrortitel Until Dawn von der PS4 nun auch auf PS5 und PC zu bringen.

Mehr zu Until Dawn

Diese Info kommt vom hochzuverlässigen Dataminer Billbil-kun, der erwartet, dass eine aktualisierte Version des PS4-Horrorspiels aus dem Jahre 2015 innerhalb der nächsten zwei Wochen bekannt gegeben wird. Es wird behauptet, dass der Titel seit mindestens einem Jahr in der Entwicklung ist, obwohl es kein Wort darüber gibt, ob er vom ursprünglichen Entwickler Supermassive Games gehandhabt wird.

Until Dawn ist ein interaktives Horrorspiel, in dem acht Freunde ums Überleben kämpfen, nachdem sie in eine isolierte Berghütte zurückgekehrt sind, wo zwei ihrer Gruppe ein Jahr zuvor verschwunden sind. Mit Rami Malek und Hayden Panettiere bietet es eine verzweigte Erzählung, in der die Entscheidungen der Spieler:innen das Schicksal der Charaktere bestimmen, die alle leben oder sterben können.