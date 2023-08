Unpacking kommt am 24. August 2023 auf iOS- und Android-Geräte

Entspannendes Rätseln: Humble Games und Witch Beam haben bestätigt, dass Unpacking ab 24. August für iOS und Android verfügbar ist.

Mehr zu Unpacking

Wer Entspannung und Genugtuung dabei empfindet, Checklisten abzuhaken, Ordnung zu schaffen und Dinge zusammenzuräumen, darf sich freuen. Denn Unpacking erschien schon 2021 für Konsolen und PCs, aber nun kommen wir auch auf Mobilgeräten in den Genuss des Indie-Titels! Das Game ist in Wahrheit ein hybrides Puzzle- und Heimdekorationsspiel. Ihr müsst Platz für Gegenstände finden, da die Story die Geschichte einer Person erzählt, die ein paar Mal umzieht. Es gibt keine zeitliche Begrenzung oder anderen Druck, und es kann sehr beruhigend sein, wenn ihr ein Kinderzimmer oder die Familienküche ganz nach eurem Geschmack einrichtet. Dabei lernt ihr die Person, der ihr beim Siedeln helft, immer ein Stück weit besser kennen, und so wird ganz clever eine Geschichte und Vergangenes vermittelt, ganz ohne Worte.