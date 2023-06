Under the Waves – zwischen Entspannung, Trauer und Einsamkeit

Survival, Trauma, Psychologie und mehr: In diesem Titel erwartet euch ein Spiel der Marke Quantic Dream. Lest mehr!

Mehr über Under the Waves

In diesem Abenteuer spielen wir als Stan. Seine Entscheidung, buchstäblich unter Wasser zu gehen, rührt daher, dass er voller Trauer ist – er hat kürzlich seine Tochter verloren. Verunsichert, trauernd und nicht gerade in bester Verfassung. So wacht er mit stechenden Kopfschmerzen auf und wird von einem Tim angerufen, es gebe Probleme mit der Sauerstoffmischung. Diese könnten die Verfassung der Hauptfigur zum Teil erklären, und Halluzinationen sind nur ein Teil der Konsequenzen der problematischen Mischung in der Luft. Der größte Teil des Spiels wird aber im Ozean selbst verbracht, beim Tauchen oder auch in einem Tiefseefahrzeug.

À la Firewatch werdet ihr dann von Zielpunkt zu Zielpunkt gelotst, aber ihr habt auch die Option, Sachen herzustellen. Maschinen, Baupläne und Ressourcen wie Kunststoff, Metall und mehr werden vorhanden sein, es gibt also einiges zu tun. Rasch gewöhnt ihr euch an das Leben unter Wasser und verfolgt Rohre, bis ihr defekte Stellen (rot markiert) findet und dort das Problem beheben könnt. Ein Scanner stellt dabei sicher, dass ihr euch unter Wasser nicht verirrt. Parallel Studio entwickelt das Game, und es wird von Quantic Dream veröffentlicht (bekannt für Heavy Rain und Detroit: Become Human). Wir dürfen gespannt sein, was uns im Sommer 2023 dann tatsächlich erwartet – Under the Waves (zur offiziellen Website) wird am 29. August 2023 erscheinen!