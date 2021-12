UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection ab heute für PS5 vorbestellbar

In rund eineinhalb Monaten erscheint die Uncharted: Legacy of Thieves Collection für die PlayStation 5 und ab sofort könnt ihr euch die Sammelbox mit den Abenteuern von Nathan Drake sowie dem Power-Ladys-Duo Frazer und Ross vorbestellen.

Zu neuen PS5-Features der Collection zählen diverse Grafik-Updates, 3D-Audio, rasante Ladezeiten sowie die Nutzung des haptisches Feedback und der adaptiven Trigger des DualSense Wireless-Controllers. In Sachen Grafik bieten die Spiele die Option “Priorität Qualität” für eine native 4K-Auflösung bei 30 Bildern pro Sekunde, die Option “Priorität Leistung”, die auf eine Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde zielt sowie einen “Leistungs+-Modus”, der in Verbindung mit kompatiblen Bildschirmen 120 Bilder pro Sekunde bei einer Full-HD-Auflösung anstrebt.

Alle, die bereits UNCHARTED 4: A Thief’s End, UNCHARTED: The Lost Legacy oder das Digital Bundle mit beiden Titeln erworben haben, können ab dem 28. Januar 2022 ein kostenpflichtiges Upgrade auf die digitale Version von UNCHARTED: Legacy of Thieves durchführen. Wird das Upgrade mit einer PS4-Disc-Version durchgeführt, muss zum Spielen der digitalen PS5-Version stets die PS4-Disc in die Konsole eingelegt werden. Das Upgrade steht Besitzern der digitalen Version von UNCHARTED 4: A Thief’s End, die im Rahmen eines PlayStation Plus-Abonnements der Spielebibliothek hinzugefügt wurde, nicht zur Verfügung.