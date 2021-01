Umfangreiches CES 2021 XPG Line-Up enthüllt

XPG enthülle noch vor dem Start ein überaus umfangreiches CES 2021 XPG Line-up. Unter dem Motto „The Future of Gaming“ wird XPG seine neuesten Produkte für 2021 online vorstellen – darunter ein neues Gaming-Lifestyle-Ultrabook, DDR5-DRAM-Module der nächsten Generation, eine Trainingssoftware, XPG Gaming Gum und mehr. Weitere News zur CES 2021 findet ihr hier.

Das CES 2021 XPG Line-up im Überblick

XPG XENIA Xe Gaming-Lifestyle-Ultrabook

Nach dem XPG XENIA Gaming-Notebook führen XPG und Intel ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Launch des XPG XENIA Xe Gaming-Lifestyle-Ultrabooks fort. Das XENIA Xe richtet sich an Benutzer, die ein Allround-Ultrabook suchen, das sich leicht transportieren lässt und darüber hinaus mit seiner Performance überzeugt. Das XENIA Xe ist ein 15,6-Zoll EVO™ Ready Gaming-Lifestyle-Ultrabook mit einem schlanken und modernen Design und einem hochwertigen CNC-eloxierten Aluminiumgehäuse. Es hat ein schlankes Profil von 11 mm an der dünnsten Stelle, wiegt nur 1,65 kg und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden für leistungsstarke Ausdauer auch unterwegs. Zudem ist es ausgestattet mit einem Intel 11th Gen Core i5-1135G7 oder i7-1165G7 Prozessor, Intel Iris Xe Grafik, einem 15,6″ 1080P Full HD IPS Touch-Display mit einem 87% Screen-to-Body Ratio sowie XPGs eigener 1TB PCIe Gen4 M.2 SSD. Mit vielen Erweiterungsoptionen sind die Möglichkeiten für das XENIA Xe nahezu endlos.

XPG PRIME & XPG GRIT

XPG PRIME ist ein Software-Ökosystem, das alle XPG-Geräte eines Benutzers für ein verbessertes Spielerlebnis miteinander verbindet. Mit XPG PRIME können User ihre XPG-Geräte mit den gewünschten Lichteffekten und Funktionen auf einer intuitiven Benutzeroberfläche mit leistungsstarken Funktionen sowie Tools einfach anpassen. Nach dem Einloggen in ein XPG PRIME-Konto können Benutzer auf ihre Einstellungen auf den Geräten selbst oder auf einen Cloud-basierten Speicher zugreifen.

XPG GRIT ist eine Trainingssoftware, die Gamern hilft, ihre First Person Shooting (FPS)-Fähigkeiten durch mehrere Trainingsmodule und Analysen zu verbessern. Die Anwendung ermöglicht es Benutzern, verschiedene FPS-Szenarien zu üben und sammelt verschiedene Metriken. Die Metriken werden dann verwendet, um Erkenntnisse über vorgeschlagene Einstellungen und Übungen zur Verbesserung des Gameplays der Benutzer zu liefern. Gepaart mit einem Social Portal für Vergleiche und zusätzliche Informationen, ist es das Ziel von XPG GRIT, jedes Gameplay individuell zu verbessern.

XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4 M.2 2280 Solid State Drive

Mit der Einführung von PCIe 4.0 der nächsten Generation bietet die GAMMIX S70 besonders schnelle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 7400/6400 MB/s und zufällige Lese-/Schreib-IOPS von bis zu 650/740K. In Kombination mit NVMe 1.4-Konformität und dynamischem SLC-Caching bietet die GAMMIX S70 eine Leistung, die weit über der von SATA- und PCIe 3.0-SSDs liegt. Für einen zuverlässigen Betrieb und Stabilität ist die GAMMIX S70 mit einem treppenförmigen Design mit Hohlkammern an der Unterseite für eine größere Oberfläche und damit eine effektivere Kühlung ausgestattet. Die GAMMIX S70 ist bereits in vielen Märkten erhältlich.

XPG DEFENDER PRO E-ATX Mid-Tower PC-Gehäuse

Mit dem XPG DEFENDER PRO manifestiert XPG seine Expertise im Bereich der PC-Komponenten durch die Einführung eines E-ATX Mid-Tower-Gehäuses, das Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 380 mm und CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 170 mm aufnehmen kann. Das moderne Designkonzept des XPG DEFENDER PRO beginnt an seiner Außenseite, mit einer magnetischen GITTER-Frontblende, durch die ARGB-Streifen hindurchleuchten können. Zudem ist der XPG Defender Pro für einen optimierten Luftstrom mit drei vorinstallierten XPG VENTO 120 ARGB Lüftern ausgestattet. Erhältlich ist das Gehäuse in schwarz oder weiß.

XPG STARKER AIR ATX Mid-Tower PC-Gehäuse

Das XPG STARKER AIR ist ein kompaktes ATX-Mid-Tower-PC-Gehäuse mit innovativem Staubfilter, vertikaler VGA-Installation und einem stilvollen Industrial Design mit ARGB-Akzenten. Es beinhaltet ein funktionelles und schlankes MESH-Panel-Design mit zwei front-facing ARGB-Lichtleisten und ist in schwarz oder weiß erhältlich. All dies wird in einem kompakten Formfaktor angeboten, der den ATX-Formfaktor optimal ausnutzt. Außerdem wird ein kompletter Satz an E/A-Anschlüssen für die einfache Verbindung mit USB-Zubehör, Audiogeräten und das problemlose Umschalten zwischen vorprogrammierten Lichteffekten angeboten.

XPG LEVANTE PRO All-in-One-CPU-Flüssigkeitskühler

Der XPG LEVANTE PRO ist ein All-in-One-CPU-Flüssigkeitskühler mit Aseteks branchenführender Lösung, der Asetek® Pumpentechnologie der 7. Generation mit PWM-Steuerung. Der Kühler verfügt über ein schillerndes 2,1-Zoll-LCD-Farbdisplay auf dem Pumpendeckel, das so programmiert werden kann, dass es im Hintergrund Informationen zu Leistungsdaten wie CPU/GPU-Temperatur, der Spannung oder anderen benutzerdefinierten Inhalten anzeigt. Der XPG LEVANTE PRO ist außerdem mit drei Nidec-betriebenen XPG VENTO PRO 120 PWM-Lüftern ausgestattet, die den leistungsfähigen 360-mm-Radiator kühl halten und optimal arbeiten.

ADATA DDR5 DRAM-Modul

Im Vergleich zu seinen Vorgängern wird das ADATA DDR5 DRAM-Modul einen deutlichen Geschwindigkeitsschub, höhere Kapazitäten und einen geringeren Stromverbrauch sowie eine höhere Bandbreite pro CPU-Kern bieten. Das neue DDR5-Modul bietet bis zu viermal höhere Kapazitäten, einen auf 1,1V reduzierten Stromverbrauch und Geschwindigkeiten von bis zu 8400MT/s.

ADATA SD Express Card

Die Nachfrage nach hochkapazitiven, leistungsstarken und tragbaren Speicherprodukten steigt immer mehr. Um dieser Entwicklung nachzugehen, führt ADATA im 2. Quartal 2021 eine neue SD Express Card ein. Die Karte nutzt die neue SD7.0-Spezifikation und PCIe Gen3x1 und wird Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 880/400 MB/s bieten. Mit einer Leistung, die externen SSDs ebenbürtig ist und dem kompakten Formfaktor einer SD-Karte, bietet ADATA SD Express Cards Nutzern eine neue tragbare Speicheroption, die Wesentlichen einer Mini-SSD ähnelt.

ADATA SE900G RGB External Solid-State-Drive

Die externe SSD ADATA SE900G verfügt über eine Rückwand aus Metall für ein hochwertiges Design, hervorragende Wärmeableitung und robuste Haltbarkeit. Eine große RGB-Lichtleiterplatte sorgt für ein weiches und strukturiertes Neonlicht. Die externe SSD unterstützt die USB 3.2 Gen2x2-Schnittstelle und kann Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 2000 MB/s für schnelle Datenübertragungen liefern. Für die Übertragung eines 50 GB großen 4K-Films benötigen Nutzer lediglich fünfzig Sekunden.

XPG Gaming Gum

Konzentrationsschwäche und Müdigkeit gehören nach langen Gaming-Sessions dazu. Um Gamer mit neuer Energie zu versorgen, hat XPG das XPG Gaming Gum entwickelt. Es ist das erste Kaugummi von XPG und es beinhaltet Inhaltsstoffe wie Koffein, für einen schnellen Energieschub sowie verbesserte Konzentration. Außerdem enthält das Kaugummi Lutein, ein Antioxidans, das für seine positive Wirkung auf die Augen bekannt ist, u.a. durch seine Fähigkeit, Entzündungen zu unterdrücken und die Sehschärfe zu verbessern. Darüber hinaus beinhaltet das XPG Gaming Gum kein Fett sowie kein Protein und überzeugt mit einem erfrischenden Minzgeschmack.

Weitere Informationen zu den Produkten von XPG findet ihr auf der offiziellen Webseite.