UGREEN Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Charger Test: 6 Ports für ein Halleluja

Vor einigen Wochen landete der UGREEN Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Charger in meinem Postkasten, in dem er nicht lange verweilte. Ich nutze das kraftvolle Ladegerät im Alltag, zuHause, unterwegs und im Büro. Zu welchem Fazit ich gekommen bin, erfahrt ihr in meinem UGREEN Nexode 500W 6-Port GaN Desktop Charger Test.

Neue Technik für schnelleres und kühleres Laden

Im Inneren des Ladegeräts steckt moderne Technik namens GaN (kurz für „Galliumnitrid“). Diese Technik sorgt dafür, dass das Ladegerät leistungsstark, aber trotzdem kompakt und effizient ist. Es wird dabei nicht so heiß wie herkömmliche Ladegeräte. Besonders praktisch ist der oberste USB-C-Anschluss, der bis zu 240 Watt liefern kann. Das reicht aus, um sogar große und leistungsstarke Laptops zu betreiben oder schnell aufzuladen. Die anderen vier USB-C-Anschlüsse bieten ebenfalls viel Leistung – ideal für Handys, Tablets oder kleinere Notebooks. Zusätzlich gibt es einen USB-A-Anschluss für ältere oder kleinere Geräte, etwa Kopfhörer oder Powerbanks.

Kompakt gebaut und gut verarbeitet

Trotz seiner hohen Leistung ist das Gerät überraschend kompakt. Es ist etwa so groß wie zwei gestapelte Taschenbücher und wiegt rund 1,8 Kilogramm. Es ist stabil gebaut, sieht schlicht aus und passt gut auf jeden Schreibtisch. Dank gummierter Füße steht es sicher, egal ob man es hochkant oder flach hinstellt. Mit dem mitgelieferten Stromkabel von zwei Metern Länge lässt es sich flexibel platzieren, ohne dass eine Steckdose direkt daneben sein muss.

Dynamische Lastverteilung und für die Zukunft

Bei einem Ladegerät mit bis zu 500 Watt Gesamtleistung stellt sich in der Praxis schnell die Frage, wie sich diese Leistung verteilt, wenn mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen sind. Der UGREEN Nexode 500W arbeitet hier mit einer intelligenten automatischen Lastverteilung. Wird nur ein einzelnes Gerät an den obersten USB-C-Anschluss (C1) angeschlossen, stehen bis zu 240 Watt zur Verfügung – genug für leistungsstarke Laptops. Sobald jedoch weitere Geräte an anderen Ports eingesteckt werden, wird die Gesamtleistung dynamisch aufgeteilt. Dabei behalten die USB-C-Anschlüsse mit höherer Priorität in der Regel mehr Leistung, während die Ports mit geringerer Last entsprechend angepasst werden. So könnten beispielsweise zwei Laptops jeweils mit 100 Watt versorgt werden, während ein Smartphone gleichzeitig über 20 bis 30 Watt geladen wird. Wichtig zu wissen ist: Die volle Leistung von 240 Watt steht nur zur Verfügung, wenn keine oder nur sehr geringe Last an den anderen Ports anliegt. Die konkrete Aufteilung hängt also vom Verbrauch der angeschlossenen Geräte ab und variiert dynamisch.

In meinem Test habe ich alle Powerbanks (z.b. die kürzlich getestete Genshin x UGREEN Powerbank 130W) angeschlossen, die eine Anzeige haben, um das dynamische Handling zu testen. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden – das Gerät hält was es verspricht!

Derzeit gibt es nur eine Handvoll Geräte, die tatsächlich 240 W über USB-C benötigen oder unterstützen. Der UGREEN Nexode 500W ist damit eher zukunftsorientiert und besonders sinnvoll für Nutzer, die bereits ein solches Gerät besitzen oder mittelfristig auf besonders leistungsstarke Hardware setzen möchten. Für die meisten heutigen Geräte sind 100–140 W völlig ausreichend.

Sicherheit geht vor

Wer viele Geräte gleichzeitig lädt, möchte sicher sein, dass nichts überhitzt oder beschädigt wird. Genau dafür ist das Gerät gut gerüstet. Es überwacht seine Temperatur laufend – bis zu 800 Mal pro Sekunde – und schützt so vor Überhitzung, Überlastung oder Kurzschlüssen. Das bedeutet: Auch im Dauereinsatz bleibt das Ladegerät sicher und zuverlässig.

Einfach in der Anwendung, aber ohne Anzeige

In der Praxis funktioniert das Ladegerät sehr unkompliziert. Man steckt die Geräte einfach ein – das Ladegerät erkennt automatisch, wie viel Strom jedes Gerät braucht, und verteilt die Leistung entsprechend. So wird jedes Gerät schnell und sicher geladen, ganz ohne dass man sich um technische Details kümmern muss. Was allerdings fehlt, ist eine Möglichkeit, den aktuellen Stromverbrauch pro Anschluss zu sehen. Gerade bei mehreren gleichzeitig geladenen Geräten wäre es hilfreich, wenn man erkennen könnte, wie viel Leistung jeder Port gerade abgibt. Für die meisten Nutzer ist das zwar kein Muss, aber wer mehr Kontrolle möchte – etwa zur Überprüfung oder einfach aus Interesse – würde von einer solchen Funktion profitieren.

Für eine mögliche Version 2 würde ich mir daher eine integrierte Anzeige wünschen, die zeigt, wie viel Leistung gerade an jedem Anschluss abgegeben wird. Alternativ wäre auch eine App oder eine kleine digitale Anzeige am Gerät eine sinnvolle Ergänzung.

Qualität hat ihren Preis

Der Preis des Nexode 500W ist höher als bei einfachen Ladegeräten und auch höher als bei No-Name-500+W-Chargern auf AliExpress. Doch das Gerät ist jeden Euro (239,99 Euro UVP) wert – ihr bekommt sehr viel Leistung, eine hochwertige Verarbeitung und eine moderne Sicherheitsausstattung. Wer nur gelegentlich ein Handy lädt, braucht dieses Ladegerät wahrscheinlich nicht. Wer aber regelmäßig mehrere Geräte nutzt – etwa im Home-Office, beim kreativen Arbeiten oder auf Reisen – wird den Unterschied merken und die Investition schnell zu schätzen wissen.