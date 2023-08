Neue Anker Prime Power Banks und GaN-Ladegeräte ab sofort erhältlich

Anker Innovations bringt eine neue Serie von leistungsstarken Power Banks und Ladegeräten in den Handel, die sämtliche Devices unterwegs oder zu Hause schneller, komfortabler und effizienter aufladen. Ab sofort sind die neuen High-Tech-Gadgets auf der Anker-Webseite, Amazon und im Handel erhältlich.

Die neuen Anker Prime GaN-Ladegeräte

Anker 737 und Anker 735: Kompakt, klappbar und mit großer Power

Das neue Anker 737 Ladegerät bietet reichlich Schnellladeleistung für drei Geräte gleichzeitig. Mit zwei USB-C-Ports und einem USB-A-Anschluss lassen sich Handy, Tablet und Notebook bequem gleichzeitig aufladen. Ob via USB-C oder im Parallelbetrieb von USB-A und USB-C, es ist stets eine effiziente Ladeleistung von 100 Watt garantiert. Bemerkenswert ist auch das besonders kompakte Design.

Dem Ingenieurteam von Anker ist erstmals gelungen, auch im Rahmen der EU-Normen den cleveren und platzsparenden Klappmechanismus beim Netzstecker zu integrieren. So ist der Charger etwa 45 Prozent kleiner als das Original-MacBook-96-Watt-Netzteil. Die ausgereifte GaN-Technologie zusammen mit ActiveShield 2.0 sorgen für eine intelligente Temperaturüberwachung, um ein absolut sicheres Ladeerlebnis zu gewährleisten. Der Stecker ist für die nahtlose Zusammenarbeit mit über 1.000 Geräten kompatibel und kommt für 89,99 Euro (Anker, Amazon und im Handel) auf den Markt.

Der kleine Bruder Anker 735 bietet ähnliche Funktionalität mit 67 Watt an Ladeleistung. Werden USB-C oder USB-A und USB-C in Kombination genutzt, beläuft sich die effiziente Ladeleistung auf 65 W. Im Vergleich zum 67W-MacBook Ladegerät ist der Anker 735 Charger satte 51 Prozent kleiner und kostet 59,99 Euro – verfügbar auf der Anker-Webseite, Amazon und im Handel.

Anker 749 Schnellladegerät: 240 Watt, 4 Ports und Anti-Kabelsalat-Design

Die Anker 749 Ladestation bietet mit 240 Watt Power für jeden Einsatzzweck. Ein USB-C-Anschluss liefert bis zu 140 Watt, die anderen drei Anschlüsse 100 Watt. So können bis zu vier Geräte gleichzeitig mit einer maximalen Leistung von 240 Watt aufgeladen werden. So wird ein MacBook Pro 16″ in nur 28 Minuten zu 50 Prozent aufgeladen. ACTIVESHIELD 2.0 bietet absolute Sicherheit, indem die Temperatur jederzeit überprüft wird, um eine optimale Ladeleistung sicherzustellen.

Das kompakte Format des Ladegeräts mit abnehmbarer Ladestation sorgt für einen aufgeräumten Arbeitsplatz und ermöglicht gleichzeitig effizientes Laden. Die Anker 749 ist nun auf der Anker-Webseite, bei Amazon und im Handel für 219,99 Euro verfügbar.

Die neuen Anker Prime Power Banks

Anker 737 Power Bank (PowerCore Prime 250W): Kompaktes Design, reichlich Leistung

Die Anker 737 Power Bank ist eine smarte 3-in-1 Lösung mit 250 Watt kombiniert eine kompakte dynamische Leistung, höchste Ladepower für jeden Anschluss und eine extrem hohe Kapazität von 27.650 Milliamperestunden. Das fortschrittliche ActiveShield 2.0-Sicherheitssystem, universelle Kompatibilität sowie Power Delivery 3.1 sorgen für effizientes und sicheres Laden aller Geräte: Die Power Bank verfügt über zwei USB-C-Anschlüsse und einen USB-A-Port für eine Leistung von insgesamt bis zu 250 Watt.

Damit ist ein MacBook Pro 16″ (M2 Pro) in nur 28 Minuten zu 50 Prozent geladen. Dank der intuitiven Anker-App lässt sich die Power Bank mit akustischen Warnungen schnell lokalisieren, in Echtzeit auf Funktionen und Informationen zugreifen und die Akkulaufzeit des Geräts optimieren. Die Power Bank selbst lässt sich mit satten 170 Watt per USB-C in nur 37 Minuten vollständig aufladen. Die Anker 737 ist ab sofort für 189,99 Euro auf der Anker-Webseite, bei Amazon und im Handel erhältlich.

Anker 735 und Anker 723 Power Bank: Volle Power im Mini-Format

Einen smarten Mittelweg zwischen Leistung, Gewicht und Größe bietet die Anker 735 Power Bank mit ihren 20.000 Milliamperestunden und 200 Watt an Gesamtleistung. Ausgestattet mit zwei leistungsstarken USB-C-Anschlüssen und einem USB-A-Port mit insgesamt 200 Watt, bietet sie maximale Effizienz. So lassen sich zum Beispiel zwei Laptops gleichzeitig mit jeweils 100 Watt parallel aufladen.

Durch die 100-Watt-Schnellaufladung über den USB-C-Anschluss und die Anker Prime-Ladestation ist die Power Bank in nur 75 Minuten vollständig aufgeladen und passt dann mit seinem kleinen, kompakten Design (Maßen: 12,7 x 5,5 x 5 Zentimeter) perfekt in Tasche. Dank des praktischen Displays behält man Kapazität und Akkuleistung leicht im Blick. Die Anker 735 Power Bank wechselt über die Anker-Webseite, Amazon und den Handel für 139,99 Euro den Besitzer.

Wer es noch kompakter mag, wird mit der Anker 723 besonders glücklich: Sie bietet beidseitige Schnellladepower mit einer Gesamtleistung von 130 W und ganze 65 W Gesamtleistung in zwei USB-C-Anschlüssen. Dank des kompakten und reisefreundlichen Designs der Power Bank (Maße: 13,4 x 5,5 x 3,5 Zentimeter) bleibt man unterwegs flexibel. Das intelligente digitale Display, das Echtzeitinformationen zur verbleibenden Akkukapazität, Eingangsleistung und Leistungsabgabe liefert, garantiert die vollständige Kontrolle über die Power Bank.

Durch die 65-Watt-Schnellladeoption ist die 723 in 45 Minuten wieder voller Energie – für 99,99 Euro über Anker, Amazon oder den Handel.

Anker 100W Ladestation für Anker Prime Power Banks: Weltweit unter Strom

Ein besonderes Gadget macht die neuen Anker Prime Power Banks zur smarten Tischladestation: Die Power Bank wird dafür einfach auf die Ladebasis angedockt und dann mit einer Ladegeschwindigkeit von 100 Watt sofort mit Strom versorgt. Die Station ist weltweit spannungskompatibel und so der perfekte Reisebegleiter.

Sie ist über die bekannten Kanäle (Anker, Amazon und im Handel) für 59,99 Euro erhältlich, alternativ für 229,99 Euro auch im Paket mit der Anker 737 Power Bank.