Übersichtstrailer zu Super Mario RPG (Nintendo Switch) veröffentlicht

Falls ihr es irgendwie verpasst haben solltet: Das liebenswürdige Super Mario RPG kommt am 17. November 2023 auf Nintendo Switch.

Mehr zu Super Mario RPG

Der Fan-Favorite aus dem Jahre 1996 ist also 27 Jahre später wieder zu haben, und das Remake hat – wie wir berichteten – es ordentlich in sich. Es wird aktualisierte Grafiken und Filmsequenzen sowie einige neu arrangierte Musik enthalten. Um jetzt etwas Aufregung zu wecken, hat Nintendo einen neuen fünfminütigen Übersichtstrailer veröffentlicht. Er ist auf Englisch und gibt einen sehr guten Überblick darüber, was uns alles in Super Mario RPG erwarten wird. Diese Übersicht bietet eine Aufschlüsselung des Kampfes, zeigt einige Filmsequenzen und sogar die lustigen Minispiele, an denen wir teilnehmen können. Wird das Spiel etwas für euch bzw. habt ihr das Original jemals angespielt?