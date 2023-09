Übersichts-Trailer zu Super Mario Bros. Wonder veröffentlicht

Das klassische Mario-Gameplay wird mit Wunderblumen in Super Mario Bros. Wonder auf den Kopf gestellt. Diese bahnbrechenden Gegenstände können einige wunderbar seltsame Dinge passieren lassen. Es gibt Röhren, die lebendig werden, verwüsten wie ein riesiger Spike-Ball und vieles mehr!

Mario und seine Freunde wurden eingeladen, das farbenfrohe Blumenreich zu besuchen, nur einen kurzen Sprung vom Pilzreich entfernt. Leider hat sich König Bowser in eine fliegende Burg verwandelt und verursacht Chaos in ihrem friedlichen Land. Jetzt müssen unsere Helden den Tag – und das Blumenreich – in diesem wunderbaren neuen Abenteuer retten! Werdet ihr ab 20. Oktober 2023 mitmachen und Super Mario Bros. Wonder auf Nintendo Switch spielen?