UCON ACROBATICS Jasper Backpack – ein stilvolles Must-Have

Und selbst, wenn es einmal ein wenig mehr wird, mit aufgeklapptem Deckel reicht der Platz auch für einen Städtetrip. Bei meinem Wochenendausflug zum Karneval in Köln fanden sogar zwei Kostüme Platz. Das matte, wasserabweisende Material verleiht dem Japser zudem eine hochwertige Anmutung und bietet zugleich Schutz für meine Habseligkeiten, auch bei unvorhergesehenem Wetter. Wenn der Rucksack so gepackt ist, dass die Kappe eingerollt ist, bleibt der Inhalt absolut trocken. Das Wasser perlt einfach ab und dank der verwendeten Materialien entsteht keine Gummistiefel-Optik.

Die Ästhetik des Jasper Backpacks ist zeitlos und schlicht, was ihn zu einem perfekten Accessoire für verschiedenste Anlässe macht. Egal ob es in die Arbeit, auf die Uni oder in die Schule geht, alles findet in diesem Rucksack seinen gut gepolsterten Platz. Dank der verschiedenen Fächer und Taschen lässt sich alles bestens organisieren, was für einen Monk wie mich schon ein großer Pluspunkt ist. Laptops bis zu einer Größe eines MacBook Pro 16” verschwinden im hintersten Einschub und für Kleinzeug und Schlüssel gibt es ebenfalls separate Fächer. Insgesamt bietet der Jasper 16l Stauvolumen. Das bei einem Gewicht von nur 760g.

…und wird gerne getragen

Der Rucksack ist sehr ergonomisch gestaltet, was ein bequemes Trageerlebnis gewährleistet. Dazu tragen die verstellbaren Schultergurte und der gepolsterte Rückenbereich erheblich bei. Ich selbst habe einen etwas längeren Rücken, was die Auswahl eines passenden Rucksacks immer recht schwierig macht. Mal sind sie zu kurz und liegen dann zu weit oben oder zu weit unten, was unangenehm an den Schultern zieht. Oder sie sind zu lang, was unangenehme Druckstellen erzeugt. Der UCON ACROBATICS Jasper fühlt sich aber vom ersten Moment an, als wäre er exakt für meinen Rücken konzipiert. Für mich als Radfahrer besonders erfreulich sind außerdem die reflektierenden Gurte. Tagsüber erscheinen sie schwarz, erhöhen aber in der Nacht die Sichtbarkeit, wenn sie von einem Licht angestrahlt werden.

Ich nutze meine Rucksäcke sehr intensiv und sie kommen täglich zum Einsatz. Dabei gilt: One for All. Egal ob Arbeit, Uni oder Sport, für jeden Einsatz muss er herhalten. Die Strapazierfähigkeit des Jasper verdient deshalb großes Lob. Nachdem ich ihn jetzt gut einen Monat fast täglich getragen habe, hat er dennoch kaum Abnutzungserscheinungen, die recycelten Materialien halten. Überhaupt passt das Konzept der Firma perfekt in den aktuellen Zeitgeist. Das Unternehmen aus Berlin trägt zahlreiche Zertifikate und versucht sehr nachhaltig zu arbeiten. Dazu gehören Prinzipien wie Recycling und Kreislaufwirtschaft. Beim Jasper kommt deshalb spezielles 900D Oxford aus Polyester (rPET) zum Einsatz, das auf recycelten Plastikflaschen basiert und mit seiner gerippter Polyurethan (PU)-Beschichtung super wasserabweisend ist.