Ubisoft-Spiele in den nächsten Tagen kostenlos verfügbar

Gute Nachrichten für alle Daheimgebliebenen – da nun auch das Frühlingswetter eine Pause einlegt, beschert uns Ubisoft einige PC-Spiele für die nächsten Tage kostenlos an. Mehr dazu findet ihr hier.

Auf Uplay könnt ihr zwischen dem 24. März, 14:00 Uhr und dem 28. März, 14:00 Uhr Child of Light (hier geht’s zu unserem Test) kostenlos für PC heruntergeladen und dauerhaft zur eigenen Spielebibliothek hinzugefügt werden. Child of Light spielt in der magischen Welt von Lemuria, einem Königreich, welches von Hand gemalt und in digitalen Wasserfarben umgesetzt wurde.

Zusätzlich erhaltet ihr dieses Wochenende kostenlos Zugriff auf die Standardversion von Assassin’s Creed Odyssey für Xbox One, PS4 und Windows-PC via Uplay. Nächstes Wochenende wird Ghost Recon Breakpoint kostenlos auf Xbox One, PS4 und Windows-PC via Uplay spielbar sein.

Ebenfalls frei verfügbar ist Rabbids Coding. Der Titel vermittelt die Grundzüge des Programmierens auf spielerische Art und Weise, indem ihr die Aufgabe habt, ein von Rabbids überranntes Raumschiff aufzuräumen. Für Eltern, die versuchen, ihre Kinder außerhalb der Schule zu beschäftigen, ist dies ein unterhaltsames Hilfsmittel, um die Grundlagen der Programmierung zu erlernen. Es werden keine Programmiervorkenntnisse benötigt. Die Anweisungen werden über ein leicht verständliches Menü und eine benutzerfreundliche Oberfläche vermittelt, die zum Experimentieren und Lernen in einem angemessenen Tempo anregen. Rabbids Coding eignet sich für jeden, der lesen kann. Der Titel ist in Englisch, Deutsch und Französisch erhältlich.