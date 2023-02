Ubisoft bringt Mobiltitel im Rainbow Six– und Division-Universum

Ubisoft hat Mobiltitel von Rainbow Six und The Division zu seinem Software-Release-Zeitplan für das Geschäftsjahr 2023-24 hinzugefügt.

Mehr zu Rainbow Six / The Division Mobile

Die Tom Clancy-Titel Rainbow Six Mobile und The Division Resurgence werden während des nächsten 12-Monatszeitraums bis zum 31. März 2024 veröffentlicht, dies teilte der Verlag am Donnerstag mit. Wie bereits bestätigt enthält Ubisofts Veröffentlichungszeitplan 2023-24 auch Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, “ein weiteres großes Spiel” und “lang anhaltende Live-Spiele” wie etwa Skull and Bones und The Crew Motorfest. Rainbow Six Mobile wurde im April 2022 angekündigt und ist ein Free-to-Play-FPS für iOS- und Android-Geräte. Die Entwicklung des Titels, das “ein echtes Rainbow Six Siege-Erlebnis von Tom Clancy ist, bei dem taktisches Gameplay auf rasante Action trifft”, wird von einem neuen Team bei Ubisoft Montreal geleitet.

Im Kernmodus des Spiels, Angriff gegen Verteidigung, treten zwei Teams von fünf Spielern gegeneinander an. Dem gegenübergestellt: The Division Resurgence, das im vergangenen Juli angekündigt wurde, wird als “das erste AAA-Shooter-Plünder-Erlebnis für Android- und iOS-Geräte” bezeichnet. Das Free-to-Play-Open-World-Spiel bietet eine PVE-Kampagne, die alleine oder im Koop-Modus spielbar ist. In dieser Ankündigung sagte Ubisoft auch, dass es nach seiner Update-Misere ein viertes Jahr saisonaler Inhalte für The Division 2 plant und weiterhin an The Division Heartland arbeitet, einem PvEvP-fokussierten Free-to-Play-Action-Survival-Shooter für Konsole und PC. Warten wir’s ab, was aus den Ankündigungen wirklich wird!