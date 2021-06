Ubisoft bietet Mehrspieler-Extremsport-Fun mit Riders Republic

Zu guter Letzt gibt es auch noch Landmarks, also schöne Orientierungspunkte, zu finden. Sie ermöglichen es, ein Stück der Karte aufzudecken (hey, Assassin’s Creed ) und euch eine kleine Pause zu verschaffen. Das Erlebnis findet in amerikanischen Nationalparks wie dem Bryce Canyon oder dem Yosemite Valley statt. Es gibt Big Boss-Events, Rennen, Trick-Events, Proximity Flying-Bewerbe, verschiedene Karrierewege, auch Sponsoren gilt es anzulocken und zufriedenzustellen.

Das Spiel wird ein Outdoor-Multiplayer-Sport-Spielplatz ( zur Website ). Im Grunde könnt ihr ein Best of aus den folgenden Spielen erwarten: The Crew 2 , Steep , Forza Horizon 4 und auch ein bisschen Assassin’s Creed . So wie in The Crew 2 und Forza Horizon 4 habt ihr eine völlig offene Map zu erkunden, und an jeder Ecke erwarten euch andere Events. Steep hat euch damals mit Wintersport gegen andere SpielerInnen begeistert? Gut, denn Riders Republic wird euch genau das selbe Erlebnis bieten.

Ubisoft lud zum Riders Republic-Presseevent ein. Was uns mit diesem Titel ab September 2021 erwartet, lest ihr hier!

Ab ins Detail!

Riders Republic bietet euch verschiedene Modi, wie etwa den Tricks Battle. Hier lehnt man sich ein wenig an Titel wie Splatoon an – ihr müsst in 6-gegen-6-Teamkämpfen so viel wie nur möglich in eurer Farbe einfärben. Das schafft ihr durch Tricks, so holt ihr euch Multiplikatoren und Punkte – das beste Team gewinnt! Der Titel stellt euch Mountainbikes, Motorräder, Snowboards, Skier, Paragleiter, Raketenanzüge, Schneemobile und mehr zur Verfügung. Alles ist erlaubt mit bis zu 64 SpielerInnen zugleich!

Jedes Karriere-Event lässt sich auch im Versus-Modus gegen andere spielen. Die Riders Ridge ist so etwas wieder soziale Hub, in dem ihr euren Charakter ändern und anpassen, aber auch eure Ausrüstung ansehen und aufwerten dürft. Massenrennen starten stündlich in verschiedenen Umgebungen, die ihr mit verschiedensten Vehikeln bestreiten dürft. Klingt spannend? Riders Republic erscheint am 2. September 2021!