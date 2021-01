Two Point Hospital kommt in einer JUMBO-Edition auf alle Konsolen

SEGA und Two Point Studios haben die Two Point Hospital: JUMBO Edition angekündigt. Was uns erwartet, lest ihr hier!

Über die JUMBO Edition

Die JUMBO Edition enthält das Basisspiel, vier Erweiterungen und zwei Item-Packs, die insgesamt 27 Krankenhäuser, 189 Krankheiten und jede Menge Items zum Platzieren in euren Krankenhäusern bieten. Jede Erweiterung bringt euch in neue Gebiete, wo ihr euch regionsspezifischen Krankheiten und Herausforderungen stellen müsst. Die physische Version von Two Point Hospital: JUMBO Edition kann zum Launch am 5. März 2020 erworben werden.

Two Point Hospital: JUMBO Edition wird auf Sony PlayStation 4, PS5, Microsoft Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich sein. Mehr Infos zum Spiel gibt es entweder auf der offiziellen Website oder aber in unserem Review! Die JUMBO Edition von Two Point Hospital umfasst die folgenden Inhalte:

Hauptspiel Two Point Hospital

DLC 1 – Bigfoot

DLC 2 – Pebberley Island

DLC 3 – Unheimliche Begegnungen

DLC 4 – Off the Grid

2 Item-Packs

Über die einzelnen DLCs

Bigfoot bringt euch in die winterliche Region Spitze Berge, wo der örtliche Promi-Yeti Bartholomew F. Yeti eine Petition für eine bessere Gesundheitsversorgung eingereicht hat. Mr. Yeti braucht eure Hilfe, um neue Krankheiten wie Kalte Schulter, Drama-Tick und Schnarchtrauma (Aurora Snorealis) zu heilen!

In Pebberley Island beginnt ihr eure Abenteuer in den milden Gefilden von Pebberley Reef, bevor ihr in das dichte, unerforschte Land von Overgrowth vordringt, um schließlich den atemberaubenden Topless Mountain zu erobern, während ihr versucht, das verlorene Geheimnis der ewigen Jugend zu entschlüsseln.

In Unheimliche Begegnungen halten sich hartnäckig Gerüchte über eine Begegnung, die nicht von dieser Welt ist. Setzt euch mit Verschwörungen, geheimen Einrichtungen und ungewöhnlicheren Krankheiten wie Science-Friktion und Fehlende Menschlichkeit auseinander. Vielleicht bekommt ihr ja auch ein paar Aliens zu sehen…

Für alle, die sich mehr für grüne Dinge und Mutter Natur interessieren … alles kein Problem! In Off The Grid bewältigt ihr neue Spielmechaniken auf eurem Weg zum umweltfreundlichen Erfolg. Besucht die erste Öko-Stadt von Two Point County, macht euch an die Gartenarbeit und fangt euch bloß keine Wurzelrübe oder grüne Finger ein!