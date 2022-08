Trailer zu Ghostbusters: Spirits Unleashed enthüllt, kommt im Oktober 2022

Es scheint, als würde Ghostbusters: Spirits Unleashed genau zum richtigen Zeitpunkt – Halloween – kommen. Passt perfekt!

Mehr zu Ghostbusters: Spirits Unleashed

Ghostbusters: Spirits Unleashed ist der neueste asymmetrische Multiplayer-Titel von IllFonic, den Leuten hinter Predator: Hunting Grounds. Es gibt nach wie vor noch nicht wirklich viel Info zum Spiel, aber wir wissen nun, dass das Mehrspieler-Game am 18. Oktober 2022 veröffentlicht wird. Perfekt und grade rechtzeitig vor dem diesjährigen Halloween! Der Titel ist ein Solo- oder teamorientiertes Spiel, je nachdem, ob ihr die Rolle eines Geists oder eines Ghostbusters übernehmt. Wie ein jedes dieser Art von Spiel wird es am besten mit einer Gruppe von Freund:innen gespielt – zudem scheint es auch nicht ganz so gruslig zu sein wie ein Dead by Daylight oder dergleichen.

Ab Oktober 2022 könnt ihr also Besitz von Dingen ergreifen und arme NPC-Figuren erschrecken, während ihr als Geist herumspukt. Es scheint, als würde Ghostbusters: Spirits Unleashed auch so etwas wie eine Solo-Kampagne bieten – perfekt, wenn man gerade keine Freund:innen zum Spielen parat hat. Der Titel kann jedenfalls bei Amazon und anderen Stores schon vorbestellt werden, sowohl eine Normal- wie auch eine Collectors-Edition sind erhältlich. Das Spiel erscheint für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen und hat auch schon ein paar Videos spendiert bekommen, hier ist die Vorstellung des Ectoplast-Geists für euch!