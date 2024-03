Tony’s Chocolonely Ostereditionen und Ostereier versüßen das Fest

Während es die Tradition des Ostereis ist, versteckt zu werden, haben die schokoladigen Oster-Specials von Tony’s Chocolonely nichts zu verbergen. Denn Tony’s setzt als Impact Business auf volle Transparenz. Ihre Mission: Jede Schokolade weltweit frei von moderner Sklaverei und Kinderarbeit machen. Und so bietet Tony’s auch dieses Jahr wieder seine Osterprodukte als Alternative unter den “faulen Eiern” im Supermarktregal an.

Tony’s zelebriert Ostern mit bunten Schoko-Ostereiern in zehn Sorten und zwei Tafeln in frühlings-frischen Geschmacksrichtungen: Mandel-Marzipan und Zitonenbaiser.

Das unfaire Osterpaket: 12 Schoko-Eier – 10 Sorten

12 Eier, 10 Sorten? Da kommen doch 2 Sorten zu kurz? Richtig. Im Tony’s Osterpaket sind zehn Geschmacksrichtungen unfairer Weise auf 12 Eier verteilt, um die Ungleichheit in der Schokoladenindustrie zu veranschaulichen. Denn da herrschen noch immer Ausbeutung und Zwangsarbeit. In Tony’s ungewöhnlichem Osterpaket sind 12 perfekt geformte mini Osterei-Versionen von Tony’s meistverkauften klassischen Tafeln enthalten – Vollmilchschokolade 32%, Vollmilchschokolade 32% Karamell Meersalz, Vollmilchschokolade 32% cremiger Haselnuss Crunch, Vollmilchschokolade 32% Mandel Honig Nougat, Dunkle Vollmilchschokolade 42% Brezel Toffee, Zartbitterschokolade 51% Mandel Meersalz und pure 70% Zartbitterschokolade. Für das Paket wird wie immer nur ein Minimum an Verpackung verwendet und das Papier sowie der Karton sind recycelbar.

Vollmilch Mandel-Marzipan