TMNT: Shredder’s Revenge: Casey Jones als spielbarer Charakter und Releasetermin enthüllt

Publisher Dotemu und Entwickler Tribute Games kündigen in Zusammenarbeit mit Nickelodeon für den 16. Juni Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge in einem brandneuen Kampf gegen den Foot Clan für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One sowie den Game Pass an. Ab sofort könnt ihr euch einen Rabatt von 10 % sichern, wenn ihr das Spiel im Nintendo eShop und im Microsoft Store vor dem Release am 16. Juni vorbestellen. Dieser Rabatt wird in den kommenden Tagen auch im PlayStation Store und auf Steam verfügbar sein.

Ein brandneuer Trailer wurde auf der Bühne des Summer Game Fest vorgestellt und präsentierte den mit Spannung erwarteten temperamentvollen Verbündeten der Turtles “Casey Jones” als spielbaren Charakter, der gemeinsam mit ihnen die Straßen von New York City säubern wird. Caseys ausgewogene Mischung aus Reichweite, Geschwindigkeit und Kraft macht ihn zu einer formidablen Allround-Bedrohung, wenn er sich mit seinem charakteristischen Hockeyschläger elegant und kraftvoll durch die Flanken der Foot Clan-Soldaten schwingt. Casey Jones ist ein freischaltbarer Charakter.

Im neuen Video nimmt es Casey mit dem Foot Clan auf: