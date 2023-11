tink: Das sind die smartesten Black Friday Deals 2023

Mit November kündigt sich nicht nur der Winter an, sondern auch ein Tag, den Technik-Fans sehnlichst erwarten: der Black Friday bei tink!

Zum tink Black Friday 2023

tink.at zelebriert diesen Anlass mit einer Fülle an Top-Deals, die das eigene Zuhause zu attraktiven Preisen in eine smarte Komfortzone verwandeln. Mit Rabatten bis zu 70 Prozent öffnet sich das Tor zu einem smarten Lifestyle. Die exklusiven Black Friday Angebote sind vom 16. November (19 Uhr) bis zum 27. November 2023 (23:59 Uhr) exklusiv auf tink.at erhältlich.

Next Generation der Haussicherheit

Tauche ein in die Welt des schlüssellosen Komforts mit dem Nuki Smart Lock Pro (4. Gen), ergänzt durch das Keypad 2.0 und dem Door Sensor. Testbericht gefällig? Dem mühsamen Schlüsselsuchen endlich Lebewohl sagen, das ist nun endlich möglich. In einer Ära, in der bis zu 20 Fingerabdrücke und 200 individuelle Zugangscodes das Tor zum Eigenheim öffnen, hat Nuki seine Finger im Spiel – perfekt für Familie, Freunde und alle, die man kontaktlos willkommen heißen möchte. Mit dem Nuki Smart Lock Pro (4. Gen) wird das Smartphone zum smarten Schlüssel, der Sicherheit und Bequemlichkeit elegant miteinander verbindet. Ein innovatives Türschloss, das den Alltag nicht nur erleichtert, sondern ihn auch in puncto Stil und Technologie auf das nächste Level hebt.

Alles klaro mit tado

Morgenfrische mit Wohlfühlfaktor: Das tado° Smart Thermostat Starter Kit V3+ macht Schluss mit kalten Füßen und hohen Heizkosten. Dieses smarte System sorgt nicht nur für angenehme Wärme, sondern reduziert auch den Energieverbrauch um bis zu 28 Prozent – ein echter Geldbeutelschoner. Und der Clou? Der Amazon Echo Show 5, der als Steuerzentrale, persönlicher Assistent und Unterhaltungskünstler in einem brilliert. So kann man jeden Tag umgeben von Wärme starten und stets verbunden bleiben – sei es durch Sprachanrufe oder beim Eintauchen in deine Lieblingsmedien. Ein kompaktes Powerpaket, das jedem Zuhause eine ganz neue Dimension von Komfort und Vernetzung verleiht.

3 in 1: Perfekte Kombination für modernes Wohnen

Der Echo Show 8 ist ein kompaktes Wunderwerk, das als Steuerzentrale, persönlicher Assistent und Unterhaltungsquelle dient. Er vereint mühelose Kommunikation mit Sprachanrufen in erstklassiger Qualität und wird somit schnell zum Herzstück jedes Zuhauses. Perfekt ergänzt wird dieses Technik-Juwel durch das Amazon Blink Outdoor 2-Kamera System, das sich nahtlos in jeden Wohnbereich eingliedert. Mit seiner 1080p-HD-Videoqualität behält man stets den Überblick über das Geschehen – sowohl tagsüber als auch nachts. Eine ideale Kombination, die Sicherheit, Komfort und modernste Technologie miteinander vereint.

Alles im Blick

Die Google Nest Doorbell, ausgestattet mit einem leistungsstarken Akku, ist weit mehr als eine herkömmliche Türklingel. Sie revolutioniert die Haussicherheit mit intelligenten Funktionen, die zwischen Paketen, Personen und Fahrzeugen unterscheiden können. Dank ihrer scharfen Kameraaufzeichnungen behält man stets den Überblick – ganz gleich, was vor der Haustür passiert. Ergänzt wird dieses smarte Sicherheitssystem durch den Google Nest Hub der 2. Generation. Das zentrale Steuerelement wird so zum Herzstück des Smart Homes. Es dient aber auch als digitaler Bilderrahmen, Musikanlage und persönlicher Assistent, verpackt in einem eleganten Design mit einem hochauflösenden, randlosen Glas-Display. Ein ideales Set, um in die Welt des Smart Homes einzutauchen.

Weihnachtliches Lichtermeer

Die Philips Hue Festavia Lichterkette verwandelt jeden Raum in eine Welt voller Farben und Atmosphäre. Mit 250 individuell steuerbaren Mini-LEDs lassen sich spielend einfach beeindruckende Farbverläufe oder harmonische Farbkompositionen erschaffen. Diese smarte Lichterkette bietet grenzenlose Flexibilität – sie passt sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich perfekt an jedes Bedürfnis an. Mit der smarten Lichterkette setzt man dynamische Szenen in der Philips Hue App und kreiert so für jede Situation die passende Stimmung. Ein wahres Multitalent in Sachen Beleuchtung, das in puncto Vielseitigkeit und Qualität neue Maßstäbe setzt.

Wärme und Gemütlichkeit auf Knopfdruck

Mit dem Bosch Smart Home Starter Set Heizung II, bestehend aus zwei Thermostaten, wird das Einstellen der perfekten Raumtemperatur zum Kinderspiel. Diese smarten Thermostate bringen nicht nur Wärme und Gemütlichkeit ins Eigenheim, sondern sparen durch effiziente Zeitprogramme auch Energie und Zeit. Der Heizprozess lässt sich dank der intelligenten Technologie vollständig automatisieren. Das Herz dieses Systems ist der Bosch Smart Home Controller der zweiten Generation, der alle smarten Geräte sicher und zuverlässig miteinander vernetzt. Das umständliche Steuern einzelner Geräte gehört somit der Vergangenheit an. Mit dem Controller hat man den vollen Überblick über das eigene Smart Home Netzwerk – für ein Zuhause, das nicht nur warm, sondern auch smart ist.

Effizient und smart

Das Eve Energy 6er-Set ist ein echtes Kraftpaket für Energieeffizienz. Die Installation? Ein Kinderspiel. Die Verbindung? Nahtlos über Bluetooth. Und mit dem integrierten Stromsensor wird aus jedem Stromfresser ein nachhaltiges Gerät. Mit der Connected App behält man den Energieverbrauch stets im Blick und kann dank Apple Kit-Kompatibilität alles mühelos via Sprachbefehl steuern und justieren. Und keine Sorge um die eigenen Daten – die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hält sie sicher und schafft so ein sicheres, cleveres Kit für ein energiesparendes Zuhause.

Heat me up, Scotty

Das Netatmo Heizkörperthermostat Starter Set vereint smarte Technologie mit nahtloser Funktionalität. Ausgestattet mit fünf Thermostaten ermöglicht es eine flexible Anpassung an jedes Heizsystem und bietet eine einfache Lösung zur Modernisierung des Eigenheims. Dieses wohlüberlegte Set ist ideal für alle, die nach einer komfortablen und intelligenten Steuerung ihrer Raumtemperaturen suchen. Mit der intuitiven App-Gestaltung lassen sich individuelle Heizpläne für jeden Raum erstellen, was nicht nur den Wohnkomfort erhöht, sondern auch bis zu 37 Prozent an Heizkosten einspart. Eine innovative und benutzerfreundliche Möglichkeit, die eigenen vier Wände effizient und energiesparend zu gestalten.

Weitere Deals im Überblick

Das gesamte tink Black Friday Angebot kann unter folgender Landingpage eingesehen werden: https://www.tink.at/m/black-friday.