Thrustmaster x Forza Horizon 5: eSwap XR Pro Controller erhältlich

Thrustmaster erweitert die eSwap-Reihe um ein weiteres Produkt und bringt in Zusammenarbeit mit Forza Horizon 5 den eSwap XR Pro Controller auf den Markt.

Was hat der eSwap XR Pro Controller zu bieten?

Die modularen eSwap-Gamepads setzen neue Maßstäbe bei Profi-Controllern für wettbewerbsorientiertes Gaming im Spitzenbereich. Die ikonische Produktreihe ist jetzt in Mexiko unterwegs und präsentiert sich mit dem neuen eSwap XR Pro Controller in den Farben von Forza Horizon 5 sowie einem neuen Rennlenkradmodul. Dieses neue Gamepad ist ein offiziell lizenziertes Xbox- und Forza Horizon 5-Pad. Mit dem brandneuen Racing Wheel Module, der Replika eines Mini-Rennlenkrads, entsteht ein unglaublich immersives Rennerlebnis. Dank des 95°-Rotationswinkels und des Nachzentriersystems des Moduls werden Kurven und Drifts gemeistert und die Kontrolle auf jedem Terrain sichergestellt. Dank der Hot Swap-Technologie passt sich das Gamepad jedem Gameplay an: Einfach die Ministick-Module beliebig oft austauschen und ersetzen. Der eSwap XR Pro Controller verfügt über zwei optimierte Ministicks der nächsten Generation (S5 NXG) für mehr Präzision, dazu ein reaktionsschnelles D-Pad und Tasten mit Mikroschaltern.

Realismus – Nächstes Level

Mit dem neuen Racing Wheel Module, das im eSwap XR Pro Controller enthalten ist, entsteht ein realistisches Fahrgefühl. Thrustmaster nutzt seine jahrelange Erfahrung mit Rennsimulationen, um diese Technologie in ein Modul für das eSwap-Gamepad zu integrieren. Das Racing Wheel Module funktioniert wie ein Autolenkrad und gibt dem Spieler die Möglichkeit, mit größter Präzision und ohne Datenverlust nach links oder rechts abzubiegen, ganz im Gegensatz zum Lenken mit einem Stick.

Individueller Style

Mit der Hot Swap-Technologie lassen sich die Module jederzeit austauschen, um das Gamepad an das Gameplay anzupassen – und nicht umgekehrt. Zum Lieferumfang des eSwap XR Pro Controller gehören das Racing Wheel Module, zwei Ministicks und ein D-Pad. Wenn das Racing Wheel Module eingesetzt wird, werden die Eingänge des D-Pads automatisch den vier hinteren Tasten (1, 2, 3, 4) zugewiesen. Die hinteren Tasten können direkt am Gamepad neu zugewiesen (und deaktiviert) werden. Die Module lassen sich im Handumdrehen austauschen, um die bestmögliche Konfiguration zu finden.

Ass am Steuer

Die S5 NXG-Ministicks der nächsten Generation und das Racing Wheel Module kombinieren optimierte Präzision mit verlängerter Lebensdauer von 2 Millionen Aktivierungen und schaffen so ein exzellentes Gleichgewicht zwischen Präzision, Kontrolle und Fahrerlebnis.

Außergewöhnliche Reaktionsgeschwindigkeit

Von den ABXY- und RB/LB-Tasten über das D-Pad bis hin zu den hinteren Tasten verfügen die mechanischen Tasten über eine extrem kurze Reaktionszeit, die 64 % schneller ist als bei herkömmlichen Membrantasten (getestet unter Laborbedingungen). Dank des auf 0,3 mm reduzierten Aktivierungsabstands ist die Reaktionszeit kurz und die Kontrolle im Rennen gesichert.

Zugang zu Xbox Game Pass Ultimate

Der eSwap XR Pro Controller enthält einen 1-monatigen Zugang zu Xbox Game Pass Ultimate. Mit dem Erwerb des eSwap sind Forza Horizon 5 und Hunderte von anderen Spielen kostenlos verfügbar.

Individuelle Konfigurierung des Gamepads

Die ThrustmapperX-Software ermöglicht die Konfiguration aller Einstellungen:

Maßgeschneiderte Profile erstellen, die speziell für bestimmte Spiele oder Charaktere entwickelt wurden.

Beliebig viele Tasten zuordnen und neu belegen.

Konfigurieren der Empfindlichkeitskurve der analogen Ministicks und des Racing Wheel Module.

Änderung der Kurvenform für die Totzonen der analogen Ministicks.

Anpassung der Vibrationsstärke.

Auf der Xbox erscheint ThrustmapperX direkt im Menü der Konsole und lässt sich schnell und einfach nutzen.

Informationen zu Preis und Verfügbarkeit

Der eSwap XR Pro Controller Forza Horizon 5 Edition mit Rennlenkradmodul hat einen empfohlenen Verkaufspreis von 199,99 €.

Ab 1. März 2023 sind Vorbestellungen möglich.

sind Vorbestellungen möglich. Ab 29. März 2023 im Handel erhältlich

Das eSwap X Racing Wheel Module Forza Horizon 5 ist als eigenständiges Produkt für diejenigen erhältlich, die bereits einen eSwap X Pro Controller besitzen, zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 29,99 €.