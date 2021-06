Thronebreaker ist nun endlich auf Android verfügbar

Lange hat es gedauert, aber Thronebreaker ist ab sofort auch auf Android verfügbar. Lest hier mehr über den Titel!

Über Thronebreaker

Thronebreaker ist ein Einzelspieler-RPG, das im The Witcher-Universum spielt und narrative Erkundungen mit einzigartigem Rätsellösen und rundenbasierten Schlachten kombiniert. Spieler:innen schlüpfen in die Rolle der Königin Meve von Lyria und Riva, die gezwungen ist, angesichts einer bevorstehenden Nilfgaard-Invasion in den Kriegspfad einzutreten – hier geht es zu unserem Review des iPad-Titels und hier zum Test der PC-Version. Thronebreaker für Android wird im “Freemium”-Modell vertrieben, so dass Spieler:innen das Spiel kostenlos herunterladen und ausprobieren können. Nachdem die Spieler:innen einen bestimmten Moment in der Geschichte erreicht haben, können sie das vollständige Spiel kaufen, um das Abenteuer fortzusetzen. Seht hier den Launch-Trailer: