The Witch’s Bakery kommt im zweiten Quartal 2026

Macht euch bereit, Herzen zu erkunden, zu backen und Leute zu heilen: The Witch’s Bakery bringt seine Welt auf Nintendo Switch 2.

Über The Witch’s Lab

Das gemütliche, emotionsgeladene Bäckerei-Rollenspiel von Sunny Lab, in Zusammenarbeit mit Silver Lining Interactive, wird im zweiten Quartal 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und auch Nintendo Switch 2 veröffentlicht. The Witch’s Bakery hat 90.000 Wunschlisten-Einträge auf Steam überschritten, und mit mehr Fans als je zuvor auf der Suche nach ihrem nächsten Favoriten ist das Sunny Lab-Team bereit, Nachtisch für die Genre-Liebhaber zu liefern! Mit der Switch 2-Veröffentlichung können Cozy Gaming-Fans eines der herzlichsten Indie-Rollenspiele des Jahres 2026 erleben, wo immer sie wollen, wann immer sie wollen, auf der Konsole der nächsten Generation. Um diese Ankündigung zu feiern, hat das Team einen brandneuen Trailer vorbereitet, der das Spiel zeigt. Von bezaubernden Eclairs über die Erkundung der charmanten Straßen der Stadt bis hin zur Unterstützung von Freunden, ihre Emotionen zu entfalten, ist jeder Tag in diesem magischen Bäckereiabenteuer ein Rezept für Wärme, Staunen und Freude. Es ist ein gemütliches Abenteuer-Rollenspiel über eine fröhliche Hexe, die ihre Bäckerei im modernen Paris eröffnet. Sie hat eine besondere Kraft, denn sie kann in die Herzen der Menschen sehen und Emotionen durch Magie heilen!

Wir spielen als Lunne, die gerade in der Stadt angekommen ist. Jeder Tag ist in drei Phasen unterteilt: Tagsüber, wo Lunne ihre Bäckerei leitet und Kunden mit ihrem Team von Freunden bedient. Abends, wo Lunne Paris erkundet, Beziehungen aufbaut, die Geheimnisse der Stadt entdeckt und in die Herzen ihrer Freunde blickt. Nachts, wo Lunne sich ausruht, ihre Magie verbessert, ihre Bäckerei schmückt und Zeit in ihrem gemütlichen Atelier verbringt. Die Geschichte entwickelt sich im Laufe der Tage, in denen wir Erfahrung, Geld und Ruhm sammeln, neue Freunde treffen und ihr Herz heilen. Sobald unser Arbeitstag vorbei ist, können wir mehrere Bezirke von Paris besuchen, um die Hauptfiguren zu treffen, an Aktivitäten teilzunehmen, um neue Fähigkeiten zu erlernen, Bücher für neue Rezepte zu kaufen usw. Jeder Bezirk hat seine eigenen Charaktere, Aktivitäten und Geschäfte! Für manche Menschen sind ihre Emotionen so verschlossen, dass Lunne in ihr Herz gehen muss, um ihnen zu helfen. Sie betritt ihren „Herzpalast“, einen magischen Raum, in dem Emotionen und Gedanken Gestalt annehmen, und Lunne muss die personifizierte Emotion zurück zum Herzen führen. Im Herzpalast kann Lunne also die wichtigste Zutat entdecken, die sie braucht, um ein Brot zu backen, das zur Heilung führt!