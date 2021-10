The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 kommen 2022 auf PS5 und Xbox Serie

CD Projekt RED hat sich zu den Next-Gen-Versionen von The Witcher 3 und Cyberpunk 2077 geäußert. Man gibt dem Team mehr Zeit, super, oder?

Warten auf Cyberpunk und Witcher

Die PlayStation 5- und Xbox Series X-Updates der beiden Open-World-Spiele von CD Projekt RED, The Witcher 3: Wild Hunt und Cyberpunk 2077, wurden bis 2022 verschoben, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Mea culpa, das habe ich anders interpretiert. Die Verzögerung wurde ohne viel Fanfare in einer kurzen Erklärung der Muttergesellschaft des Entwicklers, CD Projekt, angekündigt. In der Erklärung hieß es einfach, dass CD Projekt beschlossen hat, „beiden Projekten zusätzliche Zeit zuzuweisen”, basierend auf Feedback, das es vom Entwicklungsteam erhalten hat.