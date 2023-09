The Talos Principle 2 kommt im November auf PC und Konsolen

Croteam und Devolver Digital kündigten The Talos Principle 2 für PC, PS5 und Xbox-Serie-Konsolen für November 2023 an.

Mehr zu The Talos Principle 2

Es ist fast ein Jahrzehnt her seit dem Debüt des ersten The Talos Principle-Spiels, das 2014 auf den Markt kam (zu unserem Test). Es ist ein brillanter Puzzler, der die Meinungen geteilt hat. Fast wie The Witness, aber doch markant anders, und die Story – da geht es richtig rund. Die Fortsetzung verspricht neue Puzzle-Mechaniken, Geheimnisse und “die größte, seltsamste Welt, die Croteam je gebaut hat”. Das an und für sich sollte für die meisten Fans des Vorgängers genug sein. Wir können einige dieser Ideen im neuen Trailer sehen, der mehr Rätsel aus der Egoperspektive zeigt.