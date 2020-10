The Pathless kommt am 12.November!

The Pathless wird ab 12.November auf PlayStation 4, PC (Epic Game Store) und iOS Apple Arcade verfügbar sein. Die PlayStation 5 Version erscheint in Europa gleichzeitig mit der Konsole am Erscheinungstag, dem 19.November. Mit der Next-Gen Power kannn das Abenteuer in 60 Bildern pro Sekunde genossen werden. Außerdem macht Entwickler-Studio Giant Squid von den haptischen Trigger-Effekten der PlayStation 5 gebrauch, sodass jeder Bogenschuss noch lebendiger wirken soll.

Nicht wie im Erstlingswerk ABZÛ langsam und entspannend, sondern schnell und zielsicher müsst ihr die Welt, in The Pathless, von einem Fluch befreien. Ihr überfliegt das Gebiet mit eurem Vogelfreund und erzielt akrobatische Trickschüsse auf verfluchte Geisterwesen. Geht euren eigenen Pfad durch die offene Welt und löst mysteriöse Rätsel. Die Freundschaft mit dem Adler und das Schicksal der Welt stehen auf dem Spiel. Nur ihr könnt die Balance zwischen Licht und Dunkel wiederherstellen!