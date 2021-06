The Outer Worlds 2 mit charmantem Trailer angekündigt

Mit The Outer Worlds 2 hat Obsidian einen sehr sympathischen Trailer bei Microsofts und Bethasdas E3-Showcases gezeigt.

Aussage ohne Aussauge

Seien wir uns mal ehrlich, die Trailer der E3 machen Spaß und kündigen uns viele neue Spiel an. Wir Gamer können dann unserer Fantasie freien Lauf lassen und uns alles wünschen und interpretieren, was das kurze Trailermaterial hergibt. Nüchtern betrachtet, sagen die Trailer aber nichts über das Spiel aus, verraten höchstens das Setting, aber niemals fertiges Gameplay. Dieses Thema greift Obsidian sehr charmant auf und macht damit genau dasselbe wie alle anderen Ankündigungen: Nichts Aussagen! Deshalb gibt es auch keinen Releasezeitpunkt, nicht einmal eine Jahreszahl. Trotzdem viel Spaß mit dem sehenswerten Trailer zu The Outer Worlds 2: