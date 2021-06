Starfield Release und Plattformen angekündigt

Vor inzwischen drei Jahren erstmals angekündigt, hat Bethesda Softworks’ Science Fiction Rollenspiel Starfield nun endlich ein Release-Datum erhalten. Allerdings sollten wir uns nicht zu früh freuen, denn die Wartezeit ist noch lange: Starfield erscheint erst am 11. November 2022. Darüber hinaus sollten sich auch PlayStation und Nintendo-Fans zügeln, denn, wie bereits lange vermutet, wurde das Scifi-Abenteuer nun auf der E3 2021 auch als Xbox Exklusivtitel bestätigt.

Die Exklusiv-Schlacht ist eröffnet

Oft werden die zahlreichen hochqualitativen Exklusivtitel als Grund für die Marktführung des Microsoft-Konkurrenten PlayStation genannt. In den letzten Jahren hat sich Microsoft bzw. Xbox stark auf ihren Game Pass fokussiert, um Sony so die Stirn zu bieten. Bethesda (bzw. deren Muttergesellschaft Zenimax Media) war nur eine der vielen Studiokäufe, die Xbox-Fans künftig auf mehr hochkarätige Exklusivtitel hoffen ließ. Starfield ist nun ein erster großer Titel, den PlayStation Fans (zumindest vorerst) missen müssen. Ob es sich um ein sogenanntes “timed exclusive” handelt, und Bethesda seine PlayStation-Anhänger etwas verspätet ebenfalls glücklich machen will, bleibt zu sehen.