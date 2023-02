Immersion 2.0: PlayStation VR2 ab sofort erhältlich

Das nächste Level – ab sofort ist Sonys Virutal Reality Headset PlayStation VR2 im Handel erhältlich. Dank der Power der PlayStation 5 bietet die nächste Generation des Virtual-Reality-Gaming bahnbrechende 4K-HDR-Grafik und modernstes grafisches Rendering. Die PlayStation VR2 Sense-Technologie sorgt zudem mittels Blickerfassung, Inside-out-Tracking, Headset-Feedback und 3D-Audio für einen extrem hohen Grad an Immersion. Durch die ergonomischen PlayStation VR2 Sense-Controller können die virtuellen Welten noch authentischer und unmittelbarer erlebt werden.

Zu den Launchtiteln für PS VR2 gehört das exklusiv für die neue Hardware erhältliche Horizon Call of the Mountain , bei dem ihr in der Rolle des ehemaligen Soldaten Ryas die Gipfel des Carja-Reiches erklimmt und die atemberaubende Welt aus einer ganz neuen Perspektive entdecken könnt.