The Medium Dual Reality Gameplay-Video veröffentlicht

Warum wurde das nun veröffentlichte The Medium Dual Reality Gameplay Video nicht im Rahmen des Xbox Series X Games Showcases gezeigt, denken sich – wie ich – wohl auch viele GamerInnen weltweit. Mit dem kürzlich veröffentlichten Dual Reality Gameplay erkennt man endlich im Ansatz, was der Entwickler Bloober Team hier versucht zu erschaffen. Warum wird im Showcase nicht so ein aufschlussreiches Gameplay-Video gezeigt? Dass nicht nur ich mir diese Frage stelle, zeigen die Kommentare unter dem Video. Das Unverständnis kommt in einem Großteil der ersten Kommentare bereits zum Vorschein. Aber nun genug mit der Jammerei, hier nun das angesprochene The Medium Dual Reality Gameplay-Video, das wir uns wohl alle im Rahmen des Showcases gewünscht hätten:

Worum geht’s in The Medium?

Mit The Medium erscheint ein psychologischer Horror der nächsten Generation. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Marianne, einem Medium das zwischen der realen Welt und der Ebene der Geister wandelt. Gejagt von der Vision eines Kindermordes reist ihr in ein verlassenes Hotel-Resort, das vor vielen Jahren Schauplatz einer furchtbaren Tragödie wurde. Hier beginnt eure schwierige Suche nach Antworten. Der immersive Soundtrack des Spiels ist eine Kollaboration zweier Komponisten: Arkadiusz Reikowski von Bloober Team und Akira Yamaoka, der auch das Silent Hill-Thema komponierte. So orientiert sich auch der Soundtrack am durchgehenden Motiv von The Medium: Dualität

Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Spielwebseite.