The Legend of Zelda: Majora’s Mask kommt auf Nintendo Switch

Eines der dunkelsten Abenteuer von Link, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, kommt diesen Monat auf Nintendo Switch. Lest mehr über diese Ankündigung!

Über The Legend of Zelda: Majora’s Mask auf Switch

The Legend of Zelda: Majora’s Mask ist das nächste Nintendo 64-Spiel, das zu Nintendo Switch Online kommt. Dies hat Nintendo offiziell angekündigt, dass der gefeierte Titel am 25. Februar in der klassischen Spielebibliothek des Abonnementdienstes aufscheinen wird. Sobald das Spiel live geht, können Spieler:innen über die Nintendo 64 – Nintendo Switch Online App darauf zugreifen, die exklusiv für Nintendo Switch Online plus Expansion Pack-Mitglieder zum Download zur Verfügung steht. Dieser Premium-Plan enthält alle Funktionen des Basis-Online-Dienstes von Nintendo sowie einige zusätzliche Vergünstigungen, darunter eine Bibliothek klassischer Sega Genesis-Spiele, Zugriff auf Happy Home Paradise und den neu angekündigten 48 Strecken-DLC von Mario Kart 8 Deluxe.

The Legend of Zelda: Majora’s Mask wird das zwölfte N64-Spiel sein, das über den Nintendo Switch Online plus Expansion Pack-Service verfügbar ist. Der Plan startete Ende Oktober mit neun Titeln, darunter Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time und Mario Kart 64. Paper Mario wurde später im Dezember hinzugefügt, Banjo-Kazooie folgte im Januar. Alles Klassiker, nicht wahr? Es bleibt spannend, denn weitere N64-Spiele sind ebenfalls auf dem Weg. Nintendo hat bereits bestätigt, dass es in den kommenden Monaten Pokemon Snap, Kirby 64: The Crystal Shards, F-Zero X und andere Titel hinzufügen wird. Das Unternehmen plant, auch die Sega Genesis-Bibliothek des Dienstes weiter auszubauen. Seid ihr schon Abonnent:in dieses Dienstes von Nintendo?