The Last of Us Part I Digital Deluxe Edition und Firefly Edition für PC jetzt vorbestellbar

Am 28. März erscheint die Neuauflage des vielfach ausgezeichneten The Last of Us Part I auch für PC. Das Spiel kann ab sofort in der Digital Deluxe Edition sowie der Firefly Edition vorbestellt werden.

Die Digital Deluxe Edition umfasst die gesamte Story von The Last of Us (2013) sowie den DLC The Last of Us: Left Behind. Vorbesteller erhalten zudem vorzeitigen Zugriff auf verschiedene Spielgegenstände und Fertigkeitsverbesserungen. Die Vorbestellung der Digital Deluxe Edition ist über Steam und den Epic Games Store möglich.