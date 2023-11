The Last of Us Part 2 Remastered (PS5): Deswegen lohnt sich das Upgrade um 10 Euro

Sony hat neue Details zum kürzlich angekündigten The Last of Us Part 2 Remastered enthüllt. Da erwartet uns einiges an Bonusmaterial!

Mehr zu The Last of Us Part 2 Remastered

Der Titel, der am 19. Januar 2024 für PS5 veröffentlicht wird, wird ein Trio von “Lost Levels” enthalten, die spielbare Sequenzen enthalten, die zuvor aus dem Spiel geschnitten wurden, sowie einen Roguelike-Überlebensmodus namens “No Return”. Neue Details zu beiden Funktionen wurden auf einer neuen Produktseite auf der PlayStation-Website bestätigt. “Mit Lost Levels können Sie frühe Entwicklungsversionen von drei neuen Levels erkunden, die im ursprünglichen The Last of Us Part II: Sewers, Jackson Party und Boar Hunt nicht zu sehen sind”, sagt Sony. “Genießen Sie stundenlange Kommentare neuer Entwickler über die Entwicklung von The Last of Us Part II, während Sie das Spiel erleben”. Der No Return-Überlebensmodus mit zufälligen Wellen an Feinden lässt euch zum ersten Mal in die Haut mehrerer Charaktere schlüpfen.

“Einzigartige Gameplay-Modifikatoren können neue und unerwartete Herausforderungen bieten, während Sie in einer Vielzahl von verschiedenen Begegnungstypen um Erfolg – und Überleben – kämpfen. Spielen Sie als eine Vielzahl von Charakteren, darunter nie zuvor spielbare Charaktere wie Dina, Jesse, Lev, Tommy und mehr, jede mit einzigartigen Eigenschaften, um verschiedene Spielstile anzubieten, und schalten Sie Skins für sie frei, während Sie im Modus verwenden.“ Laut dem Entwickler Naughty Dog wird das Spiel auch verbesserte Grafiken bieten, einschließlich nativer 4K-Ausgabe im Fidelity-Modus und 1440p, die im Leistungsmodus auf 4K hochskaliert wurden. Es wird eine freigeschaltete Framerate-Option für Fernseher haben, die VRR unterstützen, eine erhöhte Texturauflösung und Detailabstände sowie eine verbesserte Schattenqualität und Animationsabtastrate.