The Game Awards 2023 wird erneut die Bühne für wichtige Xbox-Ankündigungen

Microsoft spricht von Plänen für einige wichtige Xbox-Ankündigungen bei den The Game Awards 2023 im Dezember. Bleiben wir gespannt!

Mehr zu The Game Awards 2023

In Werbematerialien, die diese Woche verteilt wurden, sagte das Unternehmen, dass “wichtige Ankündigungen” für die Veranstaltung geplant sind, zusammen mit anderen aufregenden Xbox-Nachrichten. Es schrieb: “Feiern Sie die besten Spiele des Jahres und die großen Gewinner live bei den Game Awards am 7. Dezember zusammen mit wichtigen Ankündigungen und anderen Xbox-Nachrichten, die Sie nicht verpassen möchten!” Microsoft nutzte zuvor die The Game Awards 2019, um die Xbox Series X-Konsole und Ninja Theorys Senua’s Saga: Hellblade 2 zu enthüllen.