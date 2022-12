The Game Awards 2022: Remnant 2 angekündigt

Gearbox Publishing und Gunfire Games haben Remnant II bei den Game Award 2022 angekündigt. Die Fortsetzung des Third-Person-Action-Survival-Shooters Remnant: From the Ashes, in dem die Überreste der Menschheit sich mit den Mächten des Bösen messen, soll 2023 auf den Mark kommen. Mit Remnant II wird der Koop-Survival-Shooter mit neuen noch nie gesehenen Welten voller tödlicher Überraschungen und Begegnungen weiterentwickelt.

In Remnant II tauchen Spieler*innen tief in eine verwüstete Welt ein. Als einsamer Wolf oder Dreier-Team meistern sie beängstigende Herausforderungen gegen spannende Gegner und Bosse. Jedes Mal, wenn die Spieler*innen einen neuen Durchlauf von Remnant II beginnen, werden sie in eine neue Welt transportiert, die aus einem breiten Pool von Orten, Gegnern, NPCs, Bossen und Waffen besteht. Diese dynamisch aufgebauten Ebenen ermöglichen einzigartige Erlebnisse, da Elemente organisch in die Welt und Erzählung eingewebt werden.