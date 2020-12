The Game Awards 2020: das sind meine Vorhersagen

Am 10. Dezember finden die diesjährigen The Game Awards statt. Ich habe für euch schon einmal einen Blick in die Glaskugel riskiert und für euch die Gewinner vorhergesagt. In diesem Beitrag könnt ihr meine Gewinner aus den einzelnen Kategorien einsehen. Ich habe die Kategorien inklusive sämtlicher Nominierten aufgelistet. Mein Pick ist dabei jeweils immer fett markiert. Na dann lasst uns mal hoffen, dass die allermeisten meiner Vorhersagen zutreffen werden, und ich nicht um eine eigene Expertise fürchten muss.

Eine kleine Anmerkung noch an dieser Stelle: die eSport- sowie Content-Creator-Kategorien werdet ihr in der folgenden Auflistung vergeblich suchen. In den Bereichen bin ich einfach zu wenig unterwegs, als dass ich dazu vernünftige Aussagen treffen könnte.

GAME OF THE YEAR

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo)

Doom Eternal (id Software)

Final Fantasy VII Remake (Square Enix)

Ghost of Tsushima (Sucker Punch)

Hades (Supergiant Games)

The Last of Us Part II (Naughty Dog)

BEST GAME DIRECTION

Final Fantasy VII Remake (Square Enix)



Ghost of Tsushima (Sucker Punch)

Hades (Supergiant Games)

Half-Life: Alyx (Valve)

The Last of Us Part II (Naughty Dog)

BEST PERFORMANCE

Ashley Johnson als Ellie (The Last of Us Part II)



Laura Bailey als Abby (The Last of Us Part II)

Daisuke Tsuji als Jin Sakai (Ghost of Tsushima)

Logan Cunningham als Hades (Hades)

Nadji Jeter als Miles Morales (Spider Man Miles Morales)

BEST MULTIPLAYER GAME

Animal Crossing: New Horizons

Among Us

Call of Duty: Warzone

Fall Guys

Valorant

BEST ACTION GAME

Doom Eternal



Hades



Half-Life: Alyx



Nioh 2



Streets of Rage 4



BEST ONGOING GAME

Apex Legends



Destiny 2: Beyond Light



Call of Duty: Warzone

Fortnite



No Man’s Sky

BEST ACTION/ADVENTURE GAME

Assassins Creed: Valhalla



Ghost of Tsushima



Spider Man Miles Morales



Ori and the Will of the Wisps



Star Wars Jedi: Fallen Order



The Last of Us Part II

BEST ROLE PLAYING GAME

Final Fantasy VII Remake



Genshin Impact



Persona 5 Royal



Wasteland 3



Yakuza: Like a Dragon



BEST FIGHTING GAME

Granblue Fantasy Versus



Mortal Kombat 11 Ultimate



Street Fighter V Champion Edition



One Punch Man



Under Night In-Birth Exe: Late [cl-r]



BEST FAMILY GAME

Animal Crossing: New Horizons



Crash Bandicoot: It’s About Time



Fall Guys



Mario Kart Live: Home Circuit



Minecraft: Dungeons



Paper Mario: Origami King

BEST SIM/STRATEGY GAME

Crusader Kings 3



Desperados III



Gears Tactics



Microsoft Flight Simulator



XCOM Chimera Squad

BEST SPORTS/RACING GAME