The Eternal Life of Goldman: Plattform-Abenteuer für alle kommt

The Eternal Life of Goldman , das am Freitag während des Digital Showcase von THQ Nordic angekündigt wurde, ist ein kommender Titel von Weappy Studio, der “von alten Fabeln inspiriert und in klassischer Frame-by-Frame-Animation dargestellt wird”. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum, aber wenn es herauskommt, wird es für PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch verfügbar sein. Weappy beschreibt sein Spiel als “ein lebendiges, aber dunkles Plattform-Abenteuer, das Legenden, Märchen und Mythen miteinander verbindet”.

Es gibt einen handgezeichneten Plattformer, der auf PC und Konsolen kommt, und The Eternal Life of Goldman sieht atemberaubend aus.

Sein Protagonist ist ein alter Mann, der seinen Stock benutzt, um legendäre Kreaturen in einem Land, das als Archipel bekannt ist, abzuwehren. Der Trailer gibt uns einen Einblick in einige Gameplay-Aufnahmen und enthüllt eine weitläufige und herrlich animierte Fantasy-Welt. Die Entwickler sagen, dass es herausfordernd, aber nicht anstrengend ist, und ermutigen zur Erkundung, alle Geheimnisse des Archipels aufzudecken. Es scheint, als könnte The Eternal Life of Goldman mit viel mehr punkten als nur mit seiner Aufmachung. Was haltet ihr davon?