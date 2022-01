The Elder Scrolls Online Teaser: 2022 geht es über das Meer

Jenseits des weiten Meeres wartet das The Elder Scrolls Online 2022 Abenteuer. Dieses Jahr wird ein Verlangen vieler Elder Scrolls-Fans weltweit stillen, denn eine nie dagewesene Welt und eine Geschichte wird eingeführt. Alles, was man über das neueste ganzjährige Abenteuer wissen muss, wird am 27. Januar 2022 um 21 Uhr MEZ auf Twitch gezeigt.