The Case Study of Vanitas ab 2. Juli im Simulcast bei Wakanim

In wenigen Tagen startet die Anime Summer Season 2021 und mit The Case Study of Vanitas geht im Juli bei Wakanim.tv neben Higurashi When They Cry Sotsu und Re-Main ein weiterer spannender Anime hierzulande an den Start. Wakanim sicherte sich die Simulcast-Rechte hierzulande und wird den Anime ab Juli ausstrahlen.

Worum geht’s?

Noé hat nur ein Ziel: Das Zauberbuch von Vanitas zu finden, ein legendäres Artefakt, das alle Vampire mit Ehrfurcht erfüllt. Auf der Suche nach dem geheimnisvollen Buch begegnet er einem Menschen, der sich als … Vanitas persönlich ausgibt! Er will das Zauberbuch benutzen, um die Vampire zu retten. Noé kämpft mit seinem inneren Zwiespalt: Soll er Vanitas Glauben schenken und ihn bei seiner Mission unterstützen?