Higurashi When They Cry SOTSU ab Juli im Simulcast bei Wakanim

In rund einem Monat startet die Anime Summer Season 2021 und mit Higurashi When They Cry Sotsu geht im Juli die Fortsetzung von Higurashi When They Cry Gou (Start im Oktober 2020) an den Start. Wakanim sicherte sich die Simulcast-Rechte hierzulande und wird den Anime ab Juli ausstrahlen.

Worum geht’s?

Nachdem Higurashi When They Cry Gou schon nichts für zart besaitende war, wird es mit Sotsu nun noch extremer: Noch blutiger, noch spannender … In der Fortsetzung der Saga erlebt ihr die Geschichte dieses geheimnisvollen Dorfes aus Renas Perspektive!