TGS 2022 + NIS America Showcase: Teaser wird gezeigt, Fans freuen sich

NIS America wird wohl vier neue Games auf der TGS 2022 vorstellen. Ein Teaser-Video gibt’s auch, hier ist es für euch!

Typisch NIS America

Wer den Publisher kennt, weiß, dass es oftmals schräg zugeht. (PRINNY!) Da die Tokyo Game Show 2022 immer näher rückt, bereiten sich natürlich überall die Firmen darauf vor, und NIS America ist keine Ausnahme. Am 7. September gibt es den NIS America Showcase, und es dürfte für Fans ziemlich spannend werden. Während der Herausgeber keine Hinweise darauf gibt, welche Titel und Lokalisierung er der Party beisteuern wird, dürfen wir mit nicht weniger als vier neuen Spielankündigungen rechnen. NIS America zeichnet sich vordergründig durch seine Standardpraxis aus, japanische Versionen zu übersetzen und klassische JRPGs (hey, Disgaea) für moderne Plattformen zu bündeln. Aber wir müssen einfach abwarten, was der Verlag für 2023 so alles im Ärmel hat.

Der NIS America Showcase wird am 7. September auf dem offiziellen YouTube-Kanal von NIS America erscheinen. Dem Stream folgen eine Aftershow, diverse Chats mit Entwicklern sowie einen Wettbewerb zum Gewinn einer einzigartigen Artwork-Reproduktion aus einem der enthüllten Titel des Tages. Die nächste Veröffentlichung von NIS America wird das Kompendium Prinny Presents NIS Classics Vol 3 sein, das die schrulligen Veröffentlichungen La Pucelle: Ragnarok und Rhapsody: A Musical Adventure zusammenstellt. Es startet demnächst auf Nintendo Switch und bietet einen guten Überblick, was der Publisher so alles im Portfolio hat. Hier das Teaser-Video für euch: