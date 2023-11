Tekken 8 zeigt vier neue Kämpfer im Übersichtstrailer

Bandai Namco enthüllte die nächsten vier Kämpfer von Tekken 8 – somit kennen wir schon 30 von 32 der Figuren. Das Video gibt’s hier!

Die letzten beiden Charakter- Enthüllungen werden am 2. und 12. November stattfinden. Der Fan-Lieblingscharakter Devil Jin ist neben Zafina, Lee Chaolan und Alisa Bosconovitch einer der vier Charaktere, die nun enthüllt wurden. Teufels-Jin kann wie schon damals auf ein beeindruckendes Repertoire zurückgreifen und kann mit Stärke sowie Schnelligkeit punkten. Zafina hingegegn verlässt sich auf ihren einzigartigen Kampfstil mit spirituellen Fähigkeiten, was bestimmt nicht für alle geeignet ist, aber doch seinen Platz in Tekken 8 finden wird. Lee Chaolan ist ein meisterhafter Kämpfer, der mit einem High-Tech-Anzug ausgestattet ist. Noch mehr High-Tech findet ihr in Alisa Bosconovitch, mit ihrem hochmobilen Fluganzug und ihrem Arsenal an Waffen. Tekken 8 soll am 26. Januar 2024 auf PC, PlayStation 5 und Xbox Serie-Konsolen veröffentlicht werden.