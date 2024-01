Teaser für Hunter x Hunter Nen x Impact veröffentlicht

Bushiroad Games und Eighting zeigen den ersten Teaser für Hunter x Hunter Nen x Impact, sowie sechs spielbare Charaktere. Gleich ansehen!

Mehr zu Hunter x Hunter Nen x Impact

In dem kurzen 30-Sekunden-Trailer erhalten wir einige In-Engine-Aufnahmen neben Voice-Overs von Gon und Killua, vermutlich von ihren ursprünglichen VAs. Wir haben kein Gameplay oder Veröffentlichungsdatum bekommen. Es scheint jedoch, dass das Spiel 3v3-Kämpfe ähnlich wie Dragon Ball FighterZ verwenden wird. Wie bereits erwähnt, sieht es so aus, als hätte das Spiel bereits sechs spielbare Charaktere bestätigt. Das Video zeigt Gon, Killua, Leorio, Kurapika, Hisoka und Neteru, die alle in ein Stadion gehen und sich auf die Schlacht vorbereiten. Es wird also wieder um ein Turnier gehen, das ist aber irgendwo aufgelegt für ein Kampfspiel.