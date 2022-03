Tchibo Esperto Pro Test: Kaffee-Milchschauvollautomat ausprobiert

Nachdem ich den Tchibo Esperto Caffé Vollautomat bereits vor ein paar Jahren testen durfte und nun ein Upgrade in Form des Kaffee-Milchschaumvollautomats Esperto Pro den österreichischen Markteintritt vollzogen hat, habe ich mir in den letzten Tagen einen Eindruck von der Maschine verschafft. Welche Erfahrungen ich gemacht habe und was die Maschine zu bieten hat, erfahrt ihr in meinem Esperto Pro Test. Hier geht’s zur offiziellen Tchibo-Seite, auf der ihr noch weitere Informationen sowie Bestellmöglichkeiten findet.

Erster Eindruck

Manchen, aber vor allem die Besitzer:innen der Esperto Caffé wird die neue Version sehr bekannt vorkommen – immerhin handelt es sich um ein Upgrade, das wohl nicht nur ich mir sehnlichst gewünscht habe: Milchschaum-Optionen ohne Zusatzgerät (wie z.B. den Tchibo Induktionsmilchschäumer) oder Extrabehälter (wie z.B. bei der Qbo You Rista). Und dabei gelang es dem Ingenieursteam die Vorzüge der Maschine zu erhalten und ohne große bauliche Veränderungen Milchschaum-Optionen hinzu zu fügen. Auch bei der Farbwahl hat man sich etwas verändert, doch die Wandelbarkeit der Esperto kennen wir ohnehin schon bereits von der Dark-Red-Variante. Hier ein Bildervergleich der beiden Maschinen:

Für 299 Euro (inkl. MwSt) bekommt ihr mit der Esperto Pro einen kompakten und stylishen Kaffevollautomaten, der ob seines schmalen Gehäuses (~18cm) auch gut in kleinere Küchen passt. Die Kombination aus teils schwarzem und chromähnlichem Kunststoff ist sicher Geschmackssache, aber mir persönlich gefällt die Farbkombination sehr gut. Das Gitter der Wasserauffangschale, die sich einfach mittels Magnet an die Maschine andocken lässt, besteht aus Metall (in der Abbildung noch inklusive der blauen Schutzfolie).

Am Kopf der Vorderseite befinden sich – ganz klassisch – die Funktionstasten, die selbsterklärend sind. Da man aktuell auf dem Foto diese Knöpfe nicht sieht – es handelt sich hier um Touchelemente, deren Funktionen nur bei eingeschalteter Maschine zu sehen sind (z.b. Cappuccino). Während der Wassertank mit einem Volumen von 1,1 Liter noch Luft nach oben hätte, gefällt mir der Umstand sehr gut, dass man den Kaffeebohnenbehälter mit dem im Lieferumfang enthaltenen Erweiterungsbehälter von 160g auf 300g Füllmenge erweitern kann.