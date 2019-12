Ausprobiert: Die Tchibo Esperto Caffè am Prüfstand

View this post on Instagram

A big thanks to @tchibo for sending us a review sample of the #tchiboesperto 😍 We will have extended review sessions in the next days. [Werbung] Friends: @stope2819 @couch.gaming @gzamicl @griinsekaetzchen @mediumrare.io Tags: #blogger #bloggers #lifestyleblogger #coffee #tchibo #igersaustria #igersvienna #coffejunkie #coffeejunkie #instacoffee