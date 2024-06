Tchia ab sofort auch für die Switch erhältlich

Nachdem es den ‘Games for Impact’-Preis bei den The Game Awards 2023, den ‘Game Beyond Entertainment’-Preis bei den 20. BAFTA Games Awards, den ‘Best Audio for an Indie Game’-Preis bei den 22. Game Audio Network Guild (G.A.N.G.) Awards und Dutzende weitere Auszeichnungen von renommierten internationalen Organisationen gewonnen hat, hat Tchia seit der Erstveröffentlichung im Februar 2023 auf PlayStation und PC die Herzen von Fans auf der ganzen Welt erobert.

Worum geht’s?

In Tchia können Spielende dank der angeborenen Seelen-Sprung-Kräfte der titelgebenden Figur fast jedes Objekt oder Tier kontrollieren, das sie finden können, um ihnen den Vorteil in Kämpfen und beim Durchqueren der Welt zu verschaffen. Vom Fliegen als Vogel, um Berggipfel zu erreichen, über das Tauchen in die Tiefen des Ozeans als Delfin bis hin zum Entzünden von willenlosen Diener:innen als Laterne werden die Spieler die Umgebung in das ultimative Werkzeug in einer sonnenverwöhnten Sandbox verwandeln, die sie einlädt, um eine schöne offene Welt zu klettern, zu gleiten, zu schwimmen und zu segeln.

Tchia ist nun auf PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (über den Epic Games Store und Steam) sowie Nintendo Switch verfügbar. Fans können zudem eine physische Edition von Tchia für Nintendo Switch bei ausgewählten Händlern kaufen, die in Zusammenarbeit mit Maximum Entertainment jetzt verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.awaceb.com/tchia.