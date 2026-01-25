Tavern Talk Stories: Dreamwalker kommt 2026: Demo jetzt verfügbar

Mit Tavern Talk Stories: Dreamwalker erwartet uns ein neues eigenständiges Spiel im Tavern Talk-Universum! Wir berichteten bereits darüber…

Worum geht’s?

Worum geht es eigentlich? Das Spiel ist ein Visual Novel, in der ihr eine Taverne in einer D&D-inspirierten Fantasy-Welt führt. Selber geht ihr nicht auf Abenteuer, denn es gilt, die Taverne zu führen. So schnappt ihr in einer Vielzahl von Gesprächen Gerüchte auf, serviert magische Getränke und schickt eure Gäste auf Abenteuer, die ihr Leben verändern werden. Das Spiel beginnt, als ihr das hiesige Wirtshaus übernehmt. Aber ihr seid mehr als das, ihr unterstützt eure Gäste mit magischem Gebräu. Ob eine Essenz für brodelnden Zorn oder tanzende Schwerter, eure Getränke prägen das Schicksal eurer Gäste für immer. Bei der Arbeit werdet ihr einiges aufschnappen und ihr könnt diese Gesprächsfetzen zu Aufgaben für eure Gäste formen, bei denen sie ihre Tapferkeit unter Beweis stellen müssen.

Ihr spielt also das Abenteuer, ohne selbst Abenteuer zu bestreiten. Denn nach jeder Aufgabe oder jedem Tag treffen sich die besagten Figuren bei euch, um mit ihren jüngsten Triumphen zu prahlen oder eine schwere Niederlage wegstecken müssen. Ob es ihnen um Entspannung oder frischen Nervenkitzel geht, es ist eure Aufgabe, den Gästen eures magischen Wirtshauses gerecht zu werden. Wollt ihr euren Gästen lieber Stärke, Verteidigung, Agilität, Charisma oder doch Hirnschmalz verleihen – und wenn ja, in welchem Ausmaß? So oder so, eure Entscheidungen in Gesprächen und an der Bar lenken die Zukunft ein kleines bisschen in die Richtung, in die ihr es erwarten würdet … aber natürlich wäre es keine D&D-Story, wenn es nicht verschiedenste zufällige Wendepunkte in der Geschichte geben würde!

Zu Tavern Talk Stories: Dreamwalker

Schon auf der offiziellen Steam-Seite wird es klar: Wir befinden uns in einer kleinen, trüben Hafenstadt im Südosten von Phesoa. Dort, 36 Jahre vor den Ereignissen von Tavern Talk (zu unserem Testbericht), tauchen wir in die Rolle des Tavernenwirten ein, des Besitzers vom Schläfrigen Drachen, einer kleinen Bar am Kai an der Küste von Borkam. Wir haben eine besondere Fähigkeit, die von einem der Großen Drachengötter geschenkt oder durch magische Hybris erworben wurde: Das Mischen von magischen Getränken, die das Schicksal unserer Gäste verändern können – seien es gemeine Söldner, versierte Segler oder ehrgeizige Abenteurer. Jeder Gast, egal wer er ist, hat einen Platz in unserer warmen Taverne am Meer.

Im Schläfrigen Drachen ist das Schicksal nicht in den Sternen geschrieben, es steht im Menü! Also mischen wir einzigartige Getränke aus einem breiten Ensemble von Zaubertränken – aber seid euch bewusst: Es gibt mehr als eine Lösung! Während ihr Gerüchte aufschnappt, die vor Abenteuergeist strotzen, sitzt ihr in den gemütlichen Wänden eurer Taverne und verwandelt diese Gerüchte in Quests für eure Kundschaft. Einiges ist altes Seemannsgarn, also sortiert sie gründlich, bevor ihr sie an die Wand heftet! Eure Einrichtung floriert und Freundschaften werden geschlossen, das ist alles fein. So lange, bis sich etwas am Horizont zusammenbraut, etwas, das eure Träume in eure dunkelsten Albträume verdrehen wird.