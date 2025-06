Tavern Talk Stories: Dreamwalker für PC und Nintendo Switch angekündigt

Gentle Troll Entertainment kündigt ein Prequel zu Tavern Talk an. Mit Dreamwalker dürfen wir die Vergangenheit von Asteria erleben!

Über Tavern Talk Stories: Dreamwalker

Das Würzburger Indie-Studio Gentle Troll Entertainment hat kürzlich ihr neues Projekt Tavern Talk Stories: Dreamwalker angekündigt, ein Prequel zum erfolgreichen Visual Novel Tavern Talk. Zu unserem Testbericht des Games und seiner Erweiterung kommt ihr hier! Das neue Spiel entführt uns 36 Jahre in die Vergangenheit der Fantasy-Welt Asteria und verspricht eine fesselnde Geschichte über Träume, die zu Albträumen werden. Alles spielt sich in der Hafenstadt Borkam ab. Im Gegensatz zum ursprünglichen Spiel, das im Wirtshaus zum munteren Wanderer in der Stadt Zenyth angesiedelt war, bietet das Prequel eine völlig neue Umgebung am Meer. Dabei übernehmen wir die Rolle des späteren Besitzers des Wayfarer’s Inn aus dem ersten Spiel, wodurch eine direkte Verbindung zur ursprünglichen Geschichte hergestellt wird.

Das Spiel behält die bewährten Mechaniken der Serie bei: Wir mixen magische Tränke, um das Schicksal von Abenteurern zu beeinflussen, sammeln Gerüchte und vergeben Quests. Diese Getränke haben die Macht, den Ausgang von Abenteuern grundlegend zu verändern und das Schicksal der gesamten Welt zu beeinflussen. Die D&D-inspirierte Fantasy-Atmosphäre bleibt erhalten, während neue Charaktere und bekannte Gesichter aufeinandertreffen. Gentle Troll Entertainment verspricht dabei drei einzigartige Enden, und das Lese-Abenteuer soll uns zumindest sechs Stunden für einen Durchgang beschäftigen. Das deutsche Studio hat sich bereits als Spezialist für cozy Visual Novels mit emotionalem Tiefgang etabliert und setzt diese Tradition mit Tavern Talk Stories: Dreamwalker (kommt für PC und Nintendo Switch) fort! Hier der Trailer für euch: