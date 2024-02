Tales of Arise kommt zu Xbox Game Pass und PS Plus

Bandai Namco gab bekannt, dass Tales of Arise im Februar 2024 dem Xbox Game Pass-Katalog und dem PS Plus-Spielkatalog beitreten wird.

Tales of Arise für alle!

Andere Tales-Titel werden ebenfalls dem PS Plus-Spielkatalog beitreten. Sony hat auch verschiedene andere Spiele beschrieben, die am selben Tag dem PS Plus-Spielkatalog beitreten werden. Der PlayStation Plus Extra- und Premium-Katalog enthält Need for Speed Unbound und The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition für die PS5. Tales of Arise, Assassin’s Creed Valhalla und Roguebook werden sowohl zu den PS5- als auch zu den PS4-Katalogen hinzugefügt. In der Zwischenzeit werden LEGO Worlds, LEGO Jurassic World, Rogue Lords und Tales of Zestiria die PS4-Spiele hinzugefügt.

Der PlayStation Premium Classics-Katalog wird Resistance: Retribution, Jet Rider 2, Tales of Symphonia und Tales of Vesperia hinzufügen. Sony hat kürzlich auch angekündigt, dass die drei neuen PlayStation Plus-Spiele vom Februar 2024 Foamstars, Rollerdome und Steelrising sind. Die drei Titel traten dem Abonnementdienst am 6. Februar 2024 bei. Tales of Arise und der Beyond the Dawn DLC sind sofort für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC verfügbar. Tales of Arise wird ab dem 19. Februar auf dem Xbox Game Pass und ab dem 20. Februar 2024 im PS Plus Game Catalog verfügbar sein.