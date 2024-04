Taktik-Roguelite Dicefolk (PC) kommt demnächst auch auf Nintendo Switch

Der Verleger Good Shepherd Entertainment und die Entwickler LEAP Game Studios und Tiny Ghoul werden eine Switch-Version von Dicefolk veröffentlichen.

Mehr zu Dicefolk

Dabei handelt es sich um ein taktisches Roguelite-Spiel, das Monstersammlung und Würfelmechanik kombiniert. Ganz neu ist der Titel nicht, denn Dicefolk wurde am 27. Februar 2024 erstmals für den PC via Steam auf den Markt gebracht. Laut Entwicklerstudio sei das Game ein einzigartiges taktisches Roguelite, das auf Monsterfang-Mechaniken für Roguelite-Spieler:innen basiert. Denn der Titel überlässt euch die Kontrolle über die Würfel und feindlichen Wendungen! Ihr begebt euch also auf ein spannendes Abenteuer, um neue Chimären für euren Kader zu sammeln und zu rekrutieren. Schaltet alle Talismane frei, um die Wahrheit hinter den Chimären zu entdecken, und entwickelt mit jedem Lauf neue Taktiken. Mit verschiedenen Chimären kommen verschiedene Strategien, die eine endlose Wiederspielbarkeit gewährleisten.

Übernehmt die Kontrolle über den Kampf! Dicefolk setzt euch auf den Fahrersitz, wenn es um die Aktionen im Spiel geht. Denn ihr entscheidet über die Gesichter der Würfel, somit habt ihr direkten Einfluss auf Fähigkeiten und Angriffe eurer Chimären. So gilt es, euer Team zu verstehen und zu meistern. Mit einer Vielzahl von verschiedenen Chimären, die wir rekrutieren und befehlen können, müssen wir Strategien entwickeln und unseren Spielstil an jede Schlacht anpassen. Von harten Panzern bis hin zu schnellen Angreifern bringt jede Chimäre eine einzigartige Palette von Fähigkeiten auf den Tisch. Das Ziel liegt auf der Hand: Erstellt die perfekte Truppe und feilt an eurer Taktik, um mit jeder Bedrohung fertig zu werden. Einen neuen Trailer zum Spiel gibt es obendrein, hier ist er schon für euch: