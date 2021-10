Systemanforderungen für Marvels’ Guardians of the Galaxy (PC) enthüllt

PC-Spieler:innen aufgepasst: Marvels’ Guardians of the Galaxy braucht eine Menge Speicherplatz. Lest hier mehr über die Systemanforderungen!

Über Marvels’ Guardians of the Galaxy

Square Enix hat die Systemspezifikationen für Marvels’ Guardians of the Galaxy angekündigt und enthüllt, dass das Spiel einen hohen Speicherplatz auf dem PC benötigen wird. Gemäß der Steam-Seite des Spiels wird das Spiel an die 150 GB Speicherplatz verbrauchen. Im Vergleich zu anderen Spielen der aktuellen Generation ist dies massiv – nur Call of Duty-Spiele sind da noch größer. Aber in Zeiten von Komprimierung und sonstigen Speicherspar-Möglichkeiten ist das schon ein wenig frech, finde ich.

Der Launch-Trailer für Guardians of the Galaxy wurde letzte Woche veröffentlicht, zur chaotischen Action geht es gleich hier. Der Marvel-Titel wird am 26. Oktober für PC, PS4, PS5, Switch Cloud, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Das Spiel wird keine DLCs oder Mikrotransaktionen enthalten, und wer das Spiel sogar vorbeställt, bekommt früher Zugang zum Throwback Guardians-Outfit Pack. PC-Spieler:innen sehen sich die vollständige Liste der Spezifikationen an:

Minimale PC-Spezifikationen

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit Build 1803.

CPU: AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-4460.

RAM: 8 GB.

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570.

DirectX: Version 12.

Speicher: 150 GB verfügbarer Speicherplatz.

Empfohlene PC-Spezifikationen

Betriebssystem: Windows 10 64-Bit Build 1803.

CPU: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i7-4790.

RAM: 16 GB.

GPU: Nvidia GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX 590.

DirectX: Version 12.

Speicher: 150 GB verfügbarer Speicherplatz.

Die Beschreibung des Spiels

Gehe mit einer frischen Version von Marvel’s Guardians of the Galaxy auf einen wilden Ritt durch den Kosmos. In diesem Third-Person-Action-Adventure bist du Star-Lord, und dank deiner tollkühnen, wenn auch fragwürdigen Führung hast du eine exzentrische Crew untypischer Helden überredet, sich dir anzuschließen. Irgendein Idiot (mit Sicherheit nicht du) hat eine Kettenreaktion katastrophaler Ereignisse ausgelöst, und nur du kannst die unberechenbaren Wächter lange genug zusammenhalten, um den kompletten interplanetaren Zusammenbruch zu verhindern. Setze Elementar-Blaster, Tag-Team-Taktiken und Dropkicks mit Jetstiefeln ein – alles geht.

Solltest du erwarten, dass alles nach Plan verläuft, mache dich auf Überraschungen gefasst, wobei die Konsequenzen deines Handelns die Wächter garantiert ständig in Trab halten werden. In dieser Originalstory von Marvel’s Guardians of the Galaxy triffst du mächtige neue Wesen und hast einzigartige Begegnungen mit bekannten Charakteren, die alle in den Kampf um das Schicksal der Galaxie verstrickt sind. Es ist Zeit, dem Universum zu zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist.